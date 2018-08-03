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03.08.2018
Известное творение Дали вдохновило немало поэтов и песенников на такие знаменитые сравнения: «губы алые, как рубины; зубы белые, как жемчуга». Брошь выполнена в форме женских приоткрытых губ с обнажающимися белоснежными зубами. <p>
«Рубиновое сердце» <p>
Самое интересное украшение создал художник для своей возлюбленной в форме сердца с медовыми сотами внутри. Ювелирные украшения могут радовать, а могут приносить горе и печаль. Они могут стоить миллионы, а могут доставаться совершенно бесплатно, но от этого они не перестанут привлекать внимание и пленить людские сердца, очаровывая холодным блеском совершенства и безукоризненности. <p>
Номер: 81
Выпуск: 3682
Рубрика: общество
Автор: Из Интернета
ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ<p> «Рубиновые губы» <p>
Известное творение Дали вдохновило немало поэтов и песенников на такие знаменитые сравнения: «губы алые, как рубины; зубы белые, как жемчуга». Брошь выполнена в форме женских приоткрытых губ с обнажающимися белоснежными зубами. <p>
«Рубиновое сердце» <p>
Самое интересное украшение создал художник для своей возлюбленной в форме сердца с медовыми сотами внутри. Ювелирные украшения могут радовать, а могут приносить горе и печаль. Они могут стоить миллионы, а могут доставаться совершенно бесплатно, но от этого они не перестанут привлекать внимание и пленить людские сердца, очаровывая холодным блеском совершенства и безукоризненности. <p>
Номер: 81
Выпуск: 3682
Рубрика: общество
Автор: Из Интернета