«Рубиновые губы»

Известное творение Дали вдохновило немало поэтов и песенников на такие знаменитые сравнения: «губы алые, как рубины; зубы белые, как жемчуга». Брошь выполнена в форме женских приоткрытых губ с обнажающимися белоснежными зубами.

«Рубиновое сердце»

Самое интересное украшение создал художник для своей возлюбленной в форме сердца с медовыми сотами внутри. Ювелирные украшения могут радовать, а могут приносить горе и печаль. Они могут стоить миллионы, а могут доставаться совершенно бесплатно, но от этого они не перестанут привлекать внимание и пленить людские сердца, очаровывая холодным блеском совершенства и безукоризненности.

Номер: 81Выпуск: 3682Рубрика: обществоАвтор: Из Интернета