«БОЛЬ БУДЕТ НЕВЫНОСИМОЙ»

Китайские специалисты создали лазерную винтовку, которая уже почему-то прозвана «лазерным АК-47».

Непонятно, причем тут знаменитый автомат Калашникова? Возможно, китайцы рассчитывают на то, что их изделие обретет такую же массовость и популярность. Сейчас об этом трудно судить, но ее технические данные уже известны.

Итак, новое оружие (его официальное название – ZKZM-500) весит 3 килограмма, поражает цель на дистанции до 800 метров и способно произвести несколько тысяч двухсекундных выстрелов в течение 30 минут. Винтовка относится к разряду нелетального оружия, так как не убивает противника, а, либо обугливает кожу («Боль будет невыносимой», – заявил один из создателей винтовки), либо повреждает сетчатку глаза. Работает винтовка от аккумулятора, а стоит 15 тысяч долларов. В первую очередь планируется снабдить ею полицию.

Номер: 81Выпуск: 3682Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы