УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ

В камисадо игрок обязан подсказывать сопернику, какой фишкой тот должен пойти. «Рулить» фигурами противника сложнее, чем кажется: двойная игра требует железной выдержки.

Главное правило камисадо легко запомнить: если вы поставили фишку на красную клетку, то противник должен ходить красной фигурой, — и так для всех восьми цветов. Британец Питер Бёрли придумал этот принцип во сне, а вдохновила его пестрая кафельная плитка на полу в общественной уборной. Доска поделена на 64 клетки, каждому игроку дается восемь фишек с цветными метками. По замыслу Бёрли, это башни, принадлежащие черным и золотым драконам. В варианте, который выпускает в России фирма «Звезда», это фигурки мудрецов на черных и белых постаментах. Образ бородатого старца как нельзя лучше соответствует духу игры. У персонажей нет оружия, и в камисадо никто никого не ест и не рубит. Путь к победе начинается с обуздания собственной агрессии.

Фигуры ходят только вперед, и отказаться от хода нельзя, поэтому партии в камисадо скоротечны. Дерево вариантов, столь ветвистое в начале, быстро сужается до маленькой развилки, а затем и до единственной веточки. В таких напряженных условиях оставить себе свободу маневра важнее, чем загнать в угол противника. Чтобы обратить силу оппонента против него самого, нужна холодная голова и легкие точные движения, как в японском айкидо. Недаром слово «камисадо» звучит как название восточного единоборства.

Думать «за себя и за того парня» оказывается непросто даже для опытных шахматистов. Начинающие игроки часто признаются, что одержали верх случайно, и до последнего момента не могли разглядеть победную комбинацию. Когда каждый твой ход определяет соперник, трудно спланировать серьезную атаку. Эффективная тактика для начинающих – оставлять как можно больше свободы для собственных фигур и ждать ошибки оппонента.

Питер Берли изобрел камисадо в 2008 году. Уже в 2009-м игра завоевала титул лучшей абстрактной стратегии для двоих на выставке UK Games Expo и получила ряд престижных наград в игровой индустрии. В 2011-м состоялся первый чемпионат мира по камисадо. Чтобы играть могли все желающие, автор придумал комплект для людей, страдающих цветовой слепотой. В нем цвета на каждой клетке дублируются иероглифами, и такие же иероглифы нанесены на вершины башен.

Успешные военные кампании нередко сравнивают с блестяще разыгранными шахматными партиями. Тренировки по го считались обязательными для военачальников в Японии периода Эдо. Камисадо скорее пригодится мастерам переговоров. Вместо давления – наводящие вопросы, которые предполагают выгодные варианты ответа. Вместо блицкрига – последовательный диалог. Вместо глухой обороны – способность открыться и выслушать. А вместо сжатых зубов – приветливая улыбка. Игра с разноцветными квадратами показывает, что мирным путем можно добиться очень многого.

Номер: 81Выпуск: 3682Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы