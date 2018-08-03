ЧАСЫ НА ДНЕ

В XVII веке город Порт-Рояль, расположенный на острове Ямайка, был широко известной столицей пиратов. Однако его бурная история оказалась очень краткой – он существовал всего 37 лет. 7 июня 1692 года, в 11:43, две трети порта затонуло в Карибском море в результате мощного землетрясения и цунами. Столь точная датировка катаклизма стала известна потому, что на развалинах Порт-Рояля были найдены часы, которые застыли в момент катастрофы, сохранив для нас навсегда ее время. Подводные поиски помогли сделать многие важные выводы о жизни в этом оживленном порту. Раскопанные великолепные здания и окружающие ландшафты, которые прекрасно сохранились в глубинах моря из-за низкого содержания кислорода на глубине, точно воссоздают атмосферу и интерьеры пиратского города, существовавшего более 300 лет тому назад.

Номер: 81Выпуск: 3682Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы