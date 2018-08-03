ОТСТАЮЩИЙ ЧЕРЧИЛЛЬ

В детстве будущий премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль не отличался особым рвением в учебе – он невзлюбил математику и эту нелюбовь пронес через всю свою жизнь. Зато он хорошо успевал по литературе, английскому языку и истории, очень любил читать. Но заниматься всерьез и упорно Уинстону было лень, поэтому в школе он числился среди отстающих учеников. Его даже отстранили от изучения древнегреческого языка и латыни – по мнению преподавателей, столь сложные дисциплины он бы все равно не одолел. Отца расстраивала тупость старшего сына – в Англии образование всегда очень много значило. Возможно, поэтому он время от времени переводил Уинстона из одной школы в другую – надеялся подыскать ту, где преподаватели будут более лояльны к мальчику. Лорд Рэндольф Черчилль был уверен, что его отпрыску никогда не сделать блестящей карьеры, и решил отправить его в военную школу – мол, там большого ума не надо. Кто бы мог подумать, что этот неисправимый двоечник в 1953 году получит Нобелевскую премию по литературе за «высокое мастерство произведений исторического и биографического характера, а также за блестящее ораторское искусство, с помощью которого отстаивались высшие человеческие ценности»!

Номер: 81Выпуск: 3682Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы