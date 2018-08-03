СВАСТИКА ИЗ ПРОШЛОГО

В наше время свастика ассоциируется с нацистской Германией, и вызывает у нас самые неприятные чувства.

Однако на самом деле это очень древний символ, истинное происхождение которого уходит корнями в глубокое прошлое – он, например, широко используется в индуизме. Свастики были найдены на древних развалинах по всей Европе. Все древние европейские культуры: этруски, греки, римляне, галлы, кельты, славяне и другие – использовали свастику как символ счастья, удачи и Солнца.

Номер: 81Выпуск: 3682Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы