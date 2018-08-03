БЕЗОПАСНОЕ ПОКУШЕНИЕ

Политическая история США знает немало случаев покушений на политических лидеров – как успешных, так и провалившихся. В этом списке – Линкольн, Мак-Кинли, Рузвельт, Кеннеди, Рейган, Форд... Но первым президентом, которого противники пытались отправить на тот свет, был тот же, кто первым занимал эту должность – Джордж Вашингтон.

В 1758 году Джордж Вашингтон впервые был избран в законодательное собрание тогда еще колонии Вирджиния. И начал борьбу за ее права с метрополией дипломатическими путями. А когда отношения с Великобританией переросли в военный конфликт, Вашингтон взял на себя обязанности главнокомандующего Континентальной армией и оставался им вплоть до капитуляции англичан в 1781 году.

После заключения Парижского мира Вашингтон вернулся в свое поместье. Однако в 1787-м принял приглашение занять должность председателя Конституционного конвента, который в том же году подготовил главный закон государства.

Ничего удивительного, что в 1789 году Джордж Вашингтон был избран первым президентом Соединенных Штатов, а спустя три года – переизбран на этот пост. За многочисленные заслуги Конгресс США присвоил ему титул Отца Отечества.

Летом 1776 года при помощи кухонного ножа свел счеты с жизнью личный повар Вашингтона Джеймс Бейли. Это был более чем странный поступок. Повар был еще не старым человеком. Убежденный холостяк, он не был обременен заботами о семье. Здоровьем обладал отменным, а его кулинарные таланты были выше всяких похвал.

Оказывается, повар был шпионом короля Георга III, которому поручено было отравить Вашингтона!

Вот что он писал в донесении, которое не дошло до адресата: «Генерал Вашингтон имеет привычку обедать в одиночестве. Вот уже несколько дней он болен сильным насморком и жалуется на потерю вкуса. Пользуясь этим обстоятельством, я положил в жаркое, предназначенное генералу, несколько плодов «волчьего персика», родственного нашей белладонне. Через несколько часов генерала не будет в живых – он умрет в страшных муках. Я исполнил свой долг и теперь могу закончить последнее дело. Я не хочу ждать неминуемого отмщения, и намерен сам лишить себя жизни…»

Отравитель принес себя в жертву совершенно напрасно, поскольку подложил в кушанье... обыкновенные помидоры, которые в Новом Свете и называли «волчьими персиками».

Номер: 81Выпуск: 3682Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы