НИ ПЧЕЛ, НИ МЕДА

По мнению ряда ученых, очень скоро мы лишимся драгоценного лечебного продукта – меда и его производителей – пчел.

Беда заключается, как и следовало ожидать, в глобальном потоплении, следовательно, росте средней температуры на планете. У пчел есть температурный предел, он, как это ни печально, не так высок, как хотелось бы.

К сожалению, данное утверждение основано не на теоретических расчетах, а исключительно на печальной практике. В последние годы ученые зафиксировали стремительное сокращение численности домашних и диких пчел на всех континентах, кроме Антарктиды (где их и не было никогда! Только за последние пять лет популяции диких пчел в среднем сократились на 25-30%, а численность домашних пчел на территории США лишь за 2015 год уменьшилась практически вдвое.

В связи с этим биологи предлагают высаживать те виды кофейных деревьев, которые лучше растут в тенистых местах. Это поможет спасти местных пчел от перегрева. Кроме того, стоит обратить внимание на другие виды пчел, обитающие в африканских странах. Однако не так все просто. В 1957 году этих пчел уже завозили в Южную Америку, в частности, в Бразилию. В 1970 году их завезли в Панаму. Однако в «неродных» тропических лесах африканские пчелы ведут себя крайне агрессивно, буквально превращаются в убийц. Они – виновники нарушения уже и без того пошатнувшейся экосистемы.

Номер: 81Выпуск: 3682Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы