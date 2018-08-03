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РАСШИФРОВАНА ДНК «ПРИШЕЛЬЦА»
В 2003 году в заброшенном поселке старателей в Чили, в пустыне Атакама, была обнаружена уникальная находка – мумифицированное тело самого настоящего пришельца!
То, что Ата (так назвали мумию) представляет собой именно останки гостя из космоса, ни у кого из тех, кто его обнаружил, не вызывало сомнений. А кто еще может так выглядеть, кроме как не погибший пилот летающей тарелки? Во всяком случае, киноиндустрия и «подлинные» фотографии приучили нас к тому, что пришельцы с далеких звезд, скорее всего, имеют именно такую внешность.
Но ученым мало кинокадров и сомнительных фотографий. И они решили провести тест ДНК, который опроверг все предположения о внеземном происхождении мумии.
Согласно тесту, мумия принадлежит ребенку человеческой расы, умершему сравнительно недавно вследствие серьезных мутаций.
В 2003 году в заброшенном поселке старателей в Чили, в пустыне Атакама, была обнаружена уникальная находка – мумифицированное тело самого настоящего пришельца!
То, что Ата (так назвали мумию) представляет собой именно останки гостя из космоса, ни у кого из тех, кто его обнаружил, не вызывало сомнений. А кто еще может так выглядеть, кроме как не погибший пилот летающей тарелки? Во всяком случае, киноиндустрия и «подлинные» фотографии приучили нас к тому, что пришельцы с далеких звезд, скорее всего, имеют именно такую внешность.
Но ученым мало кинокадров и сомнительных фотографий. И они решили провести тест ДНК, который опроверг все предположения о внеземном происхождении мумии.
Согласно тесту, мумия принадлежит ребенку человеческой расы, умершему сравнительно недавно вследствие серьезных мутаций.
Номер: 81
Выпуск: 3682
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы