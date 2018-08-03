В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ ВЫДАНО 10 560 ПАСПОРТОВ НОВОГО ОБРАЗЦА

Вице-премьер РА Астамур Кецба провел совещание, посвящённое вопросам паспортизации граждан Гудаутского района.

Всего в районе должны пройти паспортизацию около 27 тысяч человек. На сегодняшний день выдано 10 560 паспортов, а свыше 400 оформлены, но не получены владельцами.

По словам начальника ПУ МВД РА Эдуарда Манаргия, в целом по республике оформлено, но не выдано порядка 8 тысяч паспортов. «Это цифра весьма негативная и говорит о безответственности наших граждан. Со своей стороны мы постараемся пересмотреть кампанию паспортизации в целях ее максимального упрощения», – подчеркнул Э.Манаргия.

Номер: 81Выпуск: 3682Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс