МИРАБ КИШМАРИЯ: «МЫ НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ, КТО ПРИШЕЛ К НАМ НА ПОМОЩЬ В ТРУДНЫЙ ДЛЯ НАШЕЙ СВОБОДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ ЧАС»

Интервью с министром обороны Республики Абхазия, генералом армии М.Б.Кишмария

– Мираб Борисович, какие произошли изменения за прошедшие 10 лет после признания независимости Абхазии Россией в структуре и оснащении Минобороны РА?

– После признания Российской Федерацией и рядом других стран независимости Республики Абхазия Вооруженные силы нашей страны находятся на новом этапе становления. Идет их модернизация.

Нами были внесены в первую очередь существенные изменения в организационно-штатную структуру Вооруженных сил, систему подготовки воинских частей и подразделений. Изменения коснулись и методов обучения специалистов, учебных программ военного училища, подготовки резервных подразделений. Заметно повысились интенсивность и качество боевой подготовки, и главное – совершенствуется и укрепляется материально-техническая база. Систематически проводятся тактические и тактико-специальные учения, командно-штабные и мобилизационные тренировки. Их результаты свидетельствуют о возросшем уровне подготовки органов управления, штабов, воинских частей и военных комиссариатов.

В целях повышения эффективности Вооруженных сил пристальное внимание уделяется нами не только оснащению их современным оружием, но и комплектованию опытными, профессиональными кадрами. Основной источник комплектования войск офицерами – военно-учебные заведения. Это – Сухумское высшее общевойсковое командное училище (СВОКУ) и высшие военно-учебные заведения Российской Федерации. Важная задача СВОКУ – подготовка офицеров со средним военным и высшим гражданским образованием. Преподавательский и командный состав училища укомплектован опытными кадрами. Среди них четыре кандидата наук. На офицерских курсах проходят переподготовку офицеры Вооруженных сил.

В числе приоритетных задач – и вопрос призыва граждан на действительную военную службу. Проведена работа по повышению эффективности деятельности военных комиссариатов Республики Абхазия. Проводятся встречи в районах с целью включить местную общественность в работу с призывной молодежью.

Уроки минувшей войны и многие антитеррористические операции, которые нам приходилось потом проводить на приграничной с Грузией территории, требуют от наших Вооруженных сил дальнейшей высокой бдительности и боеготовности.

Сегодня армия Республики Абхазия располагает большими возможностями для защиты целостности и безопасности государства, твердо и самоотверженно стоит на страже его национальных интересов.

– Естественно, что сегодня происходит взаимодействие частей Вооруженных сил Республики Абхазия и Российской Федерации, в том числе расположенных на территории нашей страны. Но достаточно ли оно или хочется более интенсивного взаимодействия?

– Согласно двусторонним договоренностям между равными субъектами международного права – Республикой Абхазия и Российской Федерацией – на территории Абхазии, в городе Гудауте, находится российская военная база. И находится она там еще со времен СССР. Все последние годы база не раз меняла свое название, но смысл ее был и остается один: Россия – гарант стабильности и мира в нашем регионе. Мы достаточно тесно общаемся с российскими военными как на уровне командования, так и на уровне простых солдат. А после событий 2008 года можно с уверенностью сказать, что мы братья по оружию. Народ Абхазии с любовью и благодарностью относится к российской армии, мы никогда не забудем, кто пришел к нам на помощь в трудный для нашей свободы и независимости час.

Взаимодействие развивается в соответствии с утвержденным планом сотрудничества между Министерством обороны Республики Абхазия и Министерством обороны Российской Федерации. План утверждается ежегодно обеими сторонами.

В частности, по вопросам военного и военно-технического сотрудничества запланированы встречи рабочих групп Министерства обороны Республики Абхазия и Министерства обороны Российской Федерации.

Согласованы также совместные мероприятия по оперативной и боевой подготовке. Разрабатываются проекты документов по вопросу подготовки плана сотрудничества между министерствами обороны Республики Абхазия и Российской Федерации и по вопросам реализации Договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве.

– Какая оказывается помощь в подготовке специалистов Минобороной России?

– В июле 2010 года между министерствами обороны Республики Абхазия и Российской Федерации был подписан контракт «О приеме на обучение в военно-учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации военнослужащих Республики Абхазия», на основании которого в российских высших военных учебных заведениях проходят обучение будущие офицеры Абхазской армии. В ведущих научных и методических центрах России проходят подготовку и переподготовку, повышают квалификацию офицеры-командиры Вооруженных сил Абхазии.

– Каких гостей из числа военного ведомства России ждете на 10-летний юбилей признания независимости Абхазии?

– Уже стало традицией, что в знаменательные для нашего народа даты к нам приезжают боевые друзья, товарищи, воины-добровольцы. Будут, конечно, и представители оборонных ведомств Российской Федерации, Приднестровья, Южной Осетии и ряда других стран.

– Расскажите, пожалуйста, вкратце о состоянии Абхазской армии, её оснащении, родах войск.

– Сегодня наша армия полностью отвечает тем вызовам, которые бросает нам время. У нас мощная артиллерия, в том числе и реактивная, способная остудить пыл агрессоров на довольно широком участке фронта. Наша авиация способна решать сложнейшие задачи в любых погодных условиях и в любое время дня и ночи, в том числе наносить бомбовые удары на всю глубину территории противника. Военно-морской флот готов полностью контролировать наши территориальные воды, а также при необходимости высадить морской десант в тылу противника вместе с легко бронированной техникой. На 90 процентов обновлен парк автомобильной техники. Идет активная модернизация боевых машин, это в основном образцы советского производства, но мы активно усовершенствуем их, доводя до современного уровня. Особая наша гордость – это части армейского спецназа, и мы большой упор делаем на их подготовку с учетом последних мировых веяний.

Вопросы задавала Заира ЦВИЖБА

Номер: 81Выпуск: 3682Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА