ЗАЯВЛЕНИЕ МИД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Министерство иностранных дел Республики Абхазия выражает серьезную озабоченность в связи с началом очередных широкомасштабных военных учений стран НАТО в Грузии «Достойный партнер-2018», в которых будут задействованы более трех тысяч военнослужащих, тяжелая бронетехника и авиация.

«Подобные полноформатные военные акции проводятся при прямой поддержке и финансировании США и других стран Запада, которые своими действиями сознательно поощряют процесс дальнейшей милитаризации Грузии», – считают в Министерстве иностранных дел Абхазии.

В МИД РА убеждены в том, что «перманентное наращивание военно-технического потенциала Грузии напрямую угрожает национальной безопасности Республики Абхазия и подрывает основы мира и стабильности во всем регионе Южного Кавказа. Хотели бы особо подчеркнуть, что политика стран западной коалиции, направленная на оказание всеобъемлющей военной помощи Грузии, способна спровоцировать очередной виток напряженности в регионе и наносит серьезный ущерб работе существующего международного формата, направленного на урегулирование конфликтов с Грузией.

В качестве симметричного ответа на деструктивные действия Грузии и ее западных партнеров абхазская сторона намерена интенсифицировать военно-технологическое сотрудничество с Российской Федерацией с целью обеспечения обороноспособности и безопасности Республики Абхазия.

Министерство иностранных дел Республики Абхазия возлагает всю ответственность за возможную эскалацию напряженности в регионе на Грузию и ее западных партеров», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Абхазии.

Номер: 81Выпуск: 3682Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс