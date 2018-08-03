ПРОЕКТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЁМ

Государственный подход

В Кабинете Министров Республики Абхазия под председательством вице-премьера Астамура Кецба состоялось заседание рабочей группы по обсуждению проекта планируемой государственной целевой программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия». Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РА.

В состав рабочей группы вошли представители Администрации Президента РА, Аппарата Кабинета Министров, депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, Министерства труда, занятости и социального обеспечения.

В сообщении отмечается: «Разработчики программы обсудили обновленный проект документа, концепция которого предусматривает планомерное достижение необходимого уровня обеспеченности жильем социально незащищенных групп населения. Согласно новой редакции документа, в государственном бюджете республики предусмотрят средства, которые будут направлены на предоставление государственной помощи определенным категориям граждан с целью приобретения жилья. Реализация программы распределена на 3 года.

Однако вице-премьер Республики Абхазия Астамур Кецба предложил в исключительном порядке, не меняя проект программы, оказать помощь семьям из нуждающейся категории уже в 2018 году. «На сегодняшний день в Аппарате Кабинета Министров свыше 150 заявлений и пакетов документов, поданных гражданами на оказание помощи для приобретения жилья», – добавил Кецба.

Он отметил, что помощь гражданам нуждающихся категорий должна стать приоритетным направлением социального развития республики.

Номер: 81Выпуск: 3682Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс