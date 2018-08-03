РАСШИРЕННАЯ ВСТРЕЧА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял участие в расширенной встрече с общественностью по вопросам репатриации и разбойного нападения на предприятие бизнесменов из числа репатриантов.

«Когда на земле Абхазии разразилась война, наши братья из Турции приехали сюда. Они погибали на этой земле, получали ранения. Возвращение наших соотечественников – сложный вопрос уже в течение многих лет.

По отношению к произошедшему инциденту все мы должны проявить единство, в один голос строго осудить то, что случилось. Работа правоохранительных органов должна получать поддержку со стороны общественности. Где были общественные объединения, партии, интеллигенция? Все молчали, думая, что ситуация разрешится сама по себе.

Все должны знать, что иначе, как того требуют Закон и Конституция, это дело не разрешится. Все, кто участвовал в нападении, понесут ответственность.

Наши братья сохраняли обычаи, сберегли язык. Им удалось это сделать без какой-либо поддержки со стороны государственных учреждений. Это их земля, их Родина, и все должны это знать», – сказал глава государства.

Министр по репатриации Беслан Дбар отметил в своем выступлении, что за прошедшие 25 лет государством было немало сделано в деле возвращения и адаптации соотечественников. Он подчеркнул, что в вопросах репатриации необходим комплексный подход. Министр также отметил, что в отношении нападения на репатриантов со стороны общественных организаций и партий не было никакой реакции.

«Представители нашей диаспоры участвуют во всех сферах жизнедеятельности государства. Это и депутаты Парламента, известные бизнесмены, в том числе, приложившие большие усилия в сфере сельского хозяйства. Наш долг – бережно и уважительно относиться к этим людям», – подчеркнул Беслан Дбар.

Председатель Совета старейшин, Герой Абхазии Аполлон Шинкуба сделал обращение к руководству страны от имени старейшин Абхазии.

«Произошедший инцидент должен заставить нас всех задуматься. Каждый, кто виноват, должен получить по заслугам. От имени старейшин районов я делаю это обращение. Правоохранительные органы обязаны разобраться с этим делом и найти всех виновных. И впредь никогда не должны иметь место случаи негативного, неуважительного обращения к нашим братьям», – отметил Аполлон Шинкуба.

На встрече выступил председатель Народной партии Абхазии Якуб Лакоба.

«Мы требуем максимального наказания для людей, возомнивших, что они могут решать судьбу репатриации и наших братьев, которые ценой неимоверных усилий вновь обрели свою Родину», – отметил он.

По итогам собрания участники встречи приняли обращение к руководству страны с просьбой предпринять необходимые действия для укрепления связей с зарубежной диаспорой и взять под особый контроль расследование произошедшего инцидента.

Номер: 81Выпуск: 3682Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА