ДАТЫ. АВГУСТ

1947 г. Родился Роман Джигрицович Аргун.

Роман Джигрицович Аргун – полиграфист, общественный деятель, заслуженный деятель культуры. Окончил Украинский полиграфический институт, начал работать инженером-технологом в Сухумской типографии, затем – главным инженером типографии, с 1983 г. – генеральный директор Полиграфического производственного объединения Абхазской АССР. С 1994 г. – генеральный директор Издательско-полиграфического объединения РА. С 2002 г. – генеральный директор полиграфического предприятия «Дом печати».

1958 г. Родился Слава Тачович Саканиа.

Слава Тачович Саканиа – журналист, общественный деятель, член Союза журналистов РА.

Окончил филологический факультет АГУ, был принят на работу в Гостелерадио Абхазии в качестве ответственного работника отдела международных связей.

Автор телепроекта «Апсуара», транслировавшегося по Абхазскому телевидению в 1989-1995 гг. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. был военным корреспондентом, готовил телерепортажи из зоны боевых действий. Был захвачен в заложники, после освобождения из плена продолжал освещать ход военных действий на Гумистинском фронте.

Слава Тачович Саканиа избирался депутатом Гагрского Собрания, депутатом Парламента РА. Работает заведующим отделом культуры Администрации Гагрского района. За программу «Апсуара» был награждён дипломом Союза журналистов РА.

Награждён медалью «За отвагу».

1888 г. Впервые Абхазию посетил великий русский писатель Антон Павлович Чехов.

Он впервые приехал в Абхазию в 1888 г. на пароходе из Феодосии в Новый Афон. Затем Чехов прибыл в Сухум, где он пробыл всего несколько дней.

В письме А. С. Суворину Чехов пишет: «Сегодня с утра сижу в Сухуме. Природа удивительная... Если бы я пожил в Абхазии хоть месяц, то, думаю, написал бы с полсотни обольстительных сказок... Из каждого кустика, ...с моря и с неба глядят тысячи сюжетов». Его впечатления о городе и его жителях легли в основу повести «Дуэль». В 1896 г. Чехов вновь посетил побережье Абхазии в обществе А.М. Горького и известного русского живописца В. В Васнецова. А в третий раз Чехов был в Сухуме в мае 1900 г.

Номер: 82Выпуск: 3683Рубрика: обществоАвтор: Из книги профессора АГУ Т.Ачугба «Абхазия в датах» и «Календаря памятных дат»