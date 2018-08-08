УЧИСЬ ДЕРЖАТЬ УДАР

Спортивная жизнь

Именно этому обучает своих воспитанников Леонид Харазия, тренер по боксу, посвятивший любимой работе более 40 лет.

Впервые в Гудаутской спортивной школе прошел турнир имени заслуженного работника физической культуры РА, заслуженного тренера Республики Абхазия Леонида Харазия. Более 80 юных боксеров приехали из различных городов и регионов России: Орел, Пенза, Краснодарский край, Чеченская Республика и из городов и районов Абхазии. Два дня продолжались бои на ринге, спортсмены вновь показывали и доказывали, кто сильнейший в своей весовой категории.

Первый международный турнир показал, что у него, несомненно, есть будущее, и он будет иметь продолжение, а количество заявленных участников будет расти.

Леонид Харазия пришел в секцию бокса, будучи учеником 6 класса, и с тех пор он не расставался с этим видом спорта. Где бы он ни находился – на учебе в школе и институте, в рядах Советской армии, Леонид Сергеевич всегда был в прекрасной спортивной форме, занимался боксом, который стал неотъемлемой, большей частью его жизни.

Окончив школу, юноша пошел работать на Гудаутский авторемонтный завод, через год ему была присвоена квалификация токаря 2-го разряда. Эта специальность потом пригодилась ему, когда он служил на Черноморском флоте, а позднее, в годы Отечественной войны народа Абхазии, служил на катере «Гриф» мотористом-водолазом.

Как говорит Леонид, он никогда, ни при каких обстоятельствах, не прекращал занятия боксом. Во время службы в армии трижды выступал на первенстве Черноморского флота, дважды выходил в финал соревнований, один раз занял 1-е место.

Уволившись в запас, Леонид решил, что будет заниматься с детьми. Так и произошло: общеобразовательная школа всегда была параллельно со спортивной школой, с секцией бокса. Окончив Сухумский педагогический институт, он успел поработать учителем физкультуры в Калдахуарской средней школе, Гагрской средней школе №5, Гудаутской средней школе №1. Много сил отдано Гудаутской детской спортивной школе, где он продолжает работать тренером и сейчас. Хочу отметить, что Леонид Сергеевич продолжает, как и много лет назад, присылать в районную газету «Бзыбь» информации обо всех соревнованиях по боксу, в которых принимают участие юные боксеры Гудаутской ДЮСШ. Отдельное спасибо ему за то, что хранит верность установившимся традициям!

В детской спортивной школе Леонид Харазия работал и директором, и завучем. А когда ему исполнилось 60 лет, начал тренировать ребят. Вместе со своими учениками, ныне тренерами этой спортивной школы – Арнольдом Губаз, Алясом Агрба, Сидом Лейба, продолжает воспитывать молодых людей – сильными, смелыми и мужественными.

Для тренера, как и для спортсмена, важны высокий спортивный результат и победа. Леонид Харазия воспитал не одно поколение юношей, которые прошли школу бокса. В настоящее время в секции бокса Гудаутской ДЮСШ занимается 60 юношей. И им есть на кого равняться, с кого брать пример, на кого быть похожими. Среди них и ученики Леонида Харазия – мастер спорта международного класса Аслан Ахба, чемпион России и Европы, Ахра Аншба, мастер спорта РФ. Кандидаты и мастера спорта Республики Абхазия по боксу, которые также прошли школу взросления и умения принимать и отражать удар – Астамур Еник, Роман Гунба, Алхас Авидзба, Денис Ажиба, Арнольд Губаз, Алхас Базба.

Ринг. Гонг. Красный и синий углы. Начинается поединок. И победит только тот, кто сумеет преодолеть себя, вспомнит все, что он видел и слышал на тренировках. Ловлю себя на мысли, что спортивные тренеры, особенно в таких некомандных видах спорта, воспитывают в своих учениках невероятные качества. Думаю, таким парням, умеющим смотреть в глаза сопернику, во взрослой жизни будет намного легче преодолевать разные препятствия.

О своем друге и коллеге рассказывает Джарназ Бения, тренер по вольной борьбе:

– Благодаря Леониду Сергеевичу я обрел все то, что имею в жизни – работу, многочисленных учеников. Случилось так, что я вынужден был оставить большой спорт после тяжелой травмы. Еще тяжелее мне было осознавать, что впереди у меня не так много перспектив. Именно в этот период моей жизни он просто предложил перейти на тренерскую работу, поддержал меня и вселили веру в завтрашний день. Все свои успехи, успехи моих учеников я всегда связываю именно с ним, с человеком, который смог изменить мою судьбу.

Сколько детей воспитал Леонид Харазия трудно подсчитать. Но каждый, кто приходил к нему на тренировки, с благодарностью вспоминает своего строгого и справедливого наставника, у которого они учились, а нынешнее поколение – продолжает учиться терпению, выносливости, мужеству.

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

Номер: 82Выпуск: 3683Рубрика: спортАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району