ПАМЯТЬ ВНЕ ВРЕМЕНИ

Малыш еще не знает о событиях, предшествовавших Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг., не знает и о ее тяжелых днях. Но бесспорно, общаясь со своими родными, он своим тончайшим и хрупким умом уже начинает понимать: там, где он родился и живет, произошло что-то очень ВАЖНОЕ, БОЛЬШОЕ.

Хвала тем родителям, которые воспитывают своих детей на национальных традициях, сохраняя при этом все самое лучшее, важное и правильное.

Если маленький ГРАЖДАНИН РЕСПУБЛИКИ уже с трепетом и нежностью, и пусть пока полностью не осознавая, будет относится к своему наследию – АБХАЗИИ ЖИТЬ В ВЕКАХ!

Ради будущих поколений и ради таких, как этот малыш, 30 сентября 1993 года свершилась наша великая ПОБЕДА.

Юрий КУРАСКУА Фото АРТФ

Номер: 82Выпуск: 3683Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА