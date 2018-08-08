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08.08.2018
Малыш еще не знает о событиях, предшествовавших Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг., не знает и о ее тяжелых днях. Но бесспорно, общаясь со своими родными, он своим тончайшим и хрупким умом уже начинает понимать: там, где он родился и живет, произошло что-то очень ВАЖНОЕ, БОЛЬШОЕ. <p>
Хвала тем родителям, которые воспитывают своих детей на национальных традициях, сохраняя при этом все самое лучшее, важное и правильное. <p>
Если маленький ГРАЖДАНИН РЕСПУБЛИКИ уже с трепетом и нежностью, и пусть пока полностью не осознавая, будет относится к своему наследию – АБХАЗИИ ЖИТЬ В ВЕКАХ! <p>
Ради будущих поколений и ради таких, как этот малыш, 30 сентября 1993 года свершилась наша великая ПОБЕДА. <p>
Юрий КУРАСКУА Фото АРТФ<p>
Номер: 82
Выпуск: 3683
Рубрика: общество
Автор: Юрий КУРАСКУА
АИААИРА – 25<p>ПАМЯТЬ ВНЕ ВРЕМЕНИ<p>
Малыш еще не знает о событиях, предшествовавших Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг., не знает и о ее тяжелых днях. Но бесспорно, общаясь со своими родными, он своим тончайшим и хрупким умом уже начинает понимать: там, где он родился и живет, произошло что-то очень ВАЖНОЕ, БОЛЬШОЕ. <p>
Хвала тем родителям, которые воспитывают своих детей на национальных традициях, сохраняя при этом все самое лучшее, важное и правильное. <p>
Если маленький ГРАЖДАНИН РЕСПУБЛИКИ уже с трепетом и нежностью, и пусть пока полностью не осознавая, будет относится к своему наследию – АБХАЗИИ ЖИТЬ В ВЕКАХ! <p>
Ради будущих поколений и ради таких, как этот малыш, 30 сентября 1993 года свершилась наша великая ПОБЕДА. <p>
Юрий КУРАСКУА Фото АРТФ<p>
Номер: 82
Выпуск: 3683
Рубрика: общество
Автор: Юрий КУРАСКУА