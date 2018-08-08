ИЗ ЗАЛА СУДА

Адвокат Эдуарда Адлейба отказалась защищать интересы подсудимого

3 августа 2018 года в Верховном суде Республики Абхазия под председательством судьи Романа Кварчия в составе судей Мадины Логуа и Ады Касландзия продолжилось слушание по уголовному делу в отношении Эдуарда Адлейба.

В начале судебного заседания адвокат Инга Габилаиа огласила заявление, согласно которому она отказывается от дальнейшего исполнения своих обязанностей по защите интересов подсудимого Эдуарда Адлейба.

Свой отказ от принятой на себя защиты интересов подсудимого адвокат мотивировала подачей органами прокуратуры в Палату адвокатов РА соответствующей жалобы с ходатайством о возбуждении в отношении нее дисциплинарного производства и публикацией на официальном сайте пресс-службы Верховного суда РА по данному делу от 18 июля т.г. Данные действия оценены адвокатом как вмешательство в ее профессиональную деятельность, создание невыносимых условий для оказания помощи Э.Адлейба.

После оглашения заявления, адвокат И.Габилаиа удалилась из зала судебного заседания, в связи с чем суд вынужден был отложить разбирательство дела до 10 августа 2018 года.

Суд разъяснил подсудимому его право на заключение соглашения с другим адвокатом, либо на обеспечение его государственной защитой.

Пресс-служба Верховного суда обращает внимание, что в соответствии с частью 7 статьи 49 УПК Республики Абхазия адвокат ни при каких обстоятельствах не вправе отказаться от принятой на себя защиты подозреваемого, обвиняемого. Аналогичные требования предъявляет к адвокату и пункт 6 части 4 статьи 6 Закона РА «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Республике Абхазия».

Пресс-служба Верховного суда РА

Номер: 82Выпуск: 3683Рубрика: обществоАвтор: Пресс-служба Верховного суда Республики Абхазия