ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ, СЛИШКОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

Обдумывая написание этой публикации, я планировала сконструировать ее просто: рассказать о тех, кто пришел на помощь народу Абхазии в кровавой и бесчеловечной войне, описать течение их жизни «до» и «после» событий 1992-1993 годов и, конечно же, справедливо отметить невообразимую храбрость, мужество и жертвенность этих людей.

Но позже, буквально за неделю до намеченного дедлайна, я передумала. Почему? Ответ, как мне кажется, лежит на поверхности: этого недостаточно.

Нет-нет, не в рамках дани уважения от республики, за свободу и независимость которой эти храбрые ребята отдали жизни – правительство нашей страны ежегодно (а порой и не единожды в год) проводит мероприятия, посвященные добровольческому движению. Просто этого недостаточно лично для меня. Хочется копнуть глубже, разобраться получше: понять, что же заставляло людей со всех концов света, порой и вовсе никоим образом не связанных с Кавказом, жертвовать собой во имя мирного неба маленькой прибрежной страны.

Материал я собирала сумбурно: что-то отыскала в интернете, что-то – в Музее Боевой Славы имени В.Ардзинба, что-то выведала у ветеранов войны, видевших все своими глазами. Мы все, конечно же, знаем историю тех дней. От родных, близких, родителей, братьев, соседей, учителей и преподавателей в вузах. Разразившаяся в Абхазии война мало кого оставила равнодушным: простые люди, узнавшие о случившемся, покинули свои дома, оставили семьи, родных и любимых людей и приехали на помощь абхазскому народу. Почему? Что заставило их (а речь не только о представителях наших братских народов), казалось бы, далеких от Апсны, встать на ее защиту? Что сподвигло молодого парня из Польши, Годава Януша Анжея, бросить все и приехать сюда? Ведь лишь увидев в газете новость о войне на территории маленькой кавказской страны, он, решив убедиться в достоверности прочитанного лично, приехал сюда и тут же вступил в ряды Абхазской армии. Он участвовал в Январской и Мартовской операциях, героически проявил себя в сентябре при освобождении города Сухума и погиб смертью храбрых 27 сентября 1993 года, прежде уничтожив боевую точку врага и вынеся многих раненых солдат с поля боя. Януш, этот молодой и смелый человек, награжден орденом Леона за храбрость и самоотверженность.

И ведь он такой далеко не один.

Их десятки, сотни...

Капитан Чепенец Дмитрий, родом из Республики Беларусь, прибыл в Абхазию в феврале 1993 года. Участвовал в Мартовской операции и в боевых действиях на Гумистинском фронте. Перейдя на Восточный фронт, он, совершая рисковые (а порой и вовсе безрассудные) вылазки, проникал в самый тыл врага, добывая ценные сведения. 27 июня 1993 года при выполнении важного задания в районе населенного пункта Сакен Дмитрий Чепенец вместе с группой боевых товарищей попал в окружение. Он вызвал огонь на себя, прикрыв отход группы, которая спаслась благодаря его мужеству. Посмертно удостоен звания «Герой Абхазии». Он пожертвовал собой ради нашей страны, мирного неба, на которое каждый из нас ежедневно устремляет взор.

Почему?..

Говоря откровенно, у меня нет ответа.

Имен, заслуживающих упоминания и здесь (и в тысяче подобных) очень много.

И остается сказать лишь одно: быть может, циники и нигилисты, говорящие об эволюционной непригодности (а порой и невозможность) эмпатии и героизма как проявлений высшей человеческой натуры, все же крупно ошибаются?

Ведь как бы ни была ужасна и чудовищна война – есть люди, готовые отдать свою жизнь за то, что считают правым, а значит, человеческое, даже в сию пору, все еще слишком человеческое.

И это вселяет надежду.

Рада АСПЕР

Номер: 82Выпуск: 3683Рубрика: обществоАвтор: Рада АСПЕР