В ГАГРЕ СОЗДАДУТ МУЗЕЙ

На территории крепости Абаата в Гагре планируется создание музея – Абхазский Гулаг Абаата, посвященного жертвам политических репрессий. Об этом сообщается на сайте Администрации Гагрского района.

Как говорится в сообщении, организована специальная комиссия, которая занимается созданием музея. По ее инициативе не раз проводились марафоны по сбору средств на реализацию проекта. На счете в Гагра-Банке на эти цели уже собрано 237 тысяч рублей. Кроме того, члены комиссии направили в Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии проект музея, подготовленный архитектором Игорем Смыр. Предлагается расположить музей в здании, когда-то принадлежавшем принцу Ольденбургскому, а в 1937 году переданном в ведение НКВД. Именно здесь в период сталинских репрессий погибло большое количество людей.

Еще в 2015 году государственное Управление по строительству и архитектуре РА составило акт о сносе данного сооружения. Но это здание представляет собой историческую ценность. Поэтому авторами проекта предлагается фрагментарная реконструкция строения: высушить его, сделать косметический ремонт, при необходимости усилить отдельные конструкции. Согласно проекту, планируется огородить территорию забором из дикого камня, а сверху пустить два ряда колючей проволоки, воссоздать охранную вышку, реконструировать место сожжения жертв репрессий в известковых ямах.

На последнем совещании членами комиссии было принято решение в ближайшее время провести уборку территории и начать ее огораживать.

Номер: 82Выпуск: 3683Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс