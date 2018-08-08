1 августа в Общественной палате состоялось внеплановое собрание – инициативная группа представила проекты «О конкурсном отборе кандидатов на государственную службу» и «О борьбе с коррупцией». По словам инициаторов, главная их цель – модернизация законодательства и искоренение коррупции в стране.

«Мы предлагаем ратифицировать 20 статью Конвенции ООН, – сказал член инициативной группы Рисмаг Аджинджал. – Суть принятой Конвенции заключается в том, что государство, ее подписавшее, обязуется свое законодательство привести к точным стандартам, блокирующим коррупцию во всех сферах общества. В упомянутой Конвенции прописан механизм, облегчающий государствам-участникам получение информации о вывезенных за рубеж активах подозреваемым в коррупции лицом, а также его выдачи в случае поступления соответствующего запроса».

При этом, стоит заметить, в Конвенции четко оговаривается, что если предлагаемые механизмы в какой-либо сфере могут нанести ущерб суверенитету государства, то это может стать основанием для отказа от них в пользу интересов государства.

– Однако ввиду лишь частичной признанности нашей республики – мы только в одностороннем порядке можем подписать эту Конвенцию. Но, – сказал Рисмаг Аджинджал, – это не только в первую очередь обяжет нашу законодательную власть и государственный аппарат принять и ввести в наше законодательство все перечисленные в Конвенции механизмы, обеспечивающие реальную борьбу с коррупцией, но и станет нашим месседжем всему остальному миру, что мы строим правовое государство. Члены инициативной группы отметили, что кроме пользы никакого вреда эта Конвенция не сможет нанести нашей стране, и это легко можно проверить.

Оба законопроекта, представленные в Общественной палате, уже были переданы в Парламент: «О конкурсном отборе кандидатов на государственную службу» – в 2012 году и «О борьбе с коррупцией» – в 2018 году.

Следует отметить, что когда в 2012 году в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия поступил проект закона «О конкурсном отборе кандидатов на государственную службу» – с целью продвижения этого законопроекта было проведено множество встреч с общественностью, чиновниками, депутатами, кандидатами в президенты. Предыдущий созыв Парламента публично поддержал предложенный проект, но он так и не был вынесен на обсуждение.

«В нашем проекте мы расписали, что такое незаконное обогащение, – отметил Рисмаг Аджинджал. Это значительное увеличение активов должностного лица, превышающие его законные декларированные доходы, которые он не может разумным образом обосновать. Незаконным обогащением считаются имущества, жилплощади и материальные ценности стоимостью более 2000 долларов США, происхождение которых не подтверждается законным путем. Они, таким образом, признаются имуществом и материальными ценностями, приобретенными незаконным путем. Чиновник обязан доказывать законность своего имущества. Ни о каких драконовских мерах речи не идет – это всемирный опыт борьбы с коррупцией, которая в Абхазии достигла элитарных масштабов. А элитарная коррупция, конечно же, наносит куда больший вред экономической стабильности и безопасности государства, нежели коррупция бытовая», – объяснил Аджинджал.

После долгого и бурного обсуждения всех деталей предложенных законопроектов Общественная палата единогласно поддержала их, а депутат Народного Собрания Аслан Бжания предложил инициативной группе присутствовать на заседании Парламента во время обсуждения законопроекта.

– На мой взгляд, проблем с принятием данных законопроектов в Парламенте быть не должно, – сказал он, – можно рассчитывать на то, что большая часть депутатов эти законопроекты примет.

Рада АСПЕР

Номер: 82Выпуск: 3683Рубрика: политикаАвтор: Рада АСПЕР