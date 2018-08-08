ПОКУШЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА

Венесуэла

Попытку покушения на свою жизнь пережил 4 августа президент Венесуэлы Николас Мадуро – ни он, ни другие представители руководства страны не пострадали. Сам Мадуро уже обратился к стране по телевидению, пообещав найти и сурово наказать виновных.

Способ нападения был выбран не только оригинальный, но и технологичный. К трибуне на проспекте Боливара, где находился Мадуро, были направлены несколько летательных аппаратов с взрывчатым веществом. В результате взрывов ранения получили семеро гвардейцев.

Первым о возможных виновниках нападения заявил глава Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо, обвинив во всем правые силы. «Они настаивают на насилии, чтобы занять место, которое не смогли получить с помощью голосования. Наш брат-президент Николас Мадуро и высшее политическое и военное руководство не пострадали в террористической атаке во время мероприятия Национальной боливарианской гвардии. Им с нами не совладать»,– сказал Кабельо.

Сам президент был более предметен и адресовал обвинения в организации покушения не просто правым политическим силам, но и конкретному человеку – президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу. Помимо Сантоса, он упомянул и США: «Мы спросим с тех ответственных, кто живет за границей, в первую очередь в США. По первым данным расследования, многие из организаторов покушения живут в США, в штате Флорида».

Номер: 82Выпуск: 3683Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс