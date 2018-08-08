ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «АЖЪЕИ*ШЬАА»

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба посетил детский оздоровительный лагерь «Ажъеи8шьаа», организованный Министерством образования и науки совместно с Фондом социального страхования и охраны труда, на территории Рицинского реликтового национального парка.

Президент пообщался с ребятами, осмотрел инфраструктуру лагеря, ознакомился с распорядком дня.

«Считаю это хорошим и важным делом. И не только для государства в целом, но и отдельно для каждого ребенка. Здесь у них появляются новые друзья. Детям рассказывают о правильном отношении к природе, об экологии, культуре. Это дает им возможность узнать больше о своей стране», – сказал глава государства.

Министр образования и науки Адгур Какоба рассказал об основных целях проекта.

«У нас много детей, которые никогда не бывали в горах, не знакомы с нашей природой в этих местах. Мы решили взяться за это дело и организовали лагерь при финансовой поддержке Фонда социального страхования. Здесь находятся дети из всех районов Абхазии. В первом потоке – сорок детей. В основном это участники республиканских олимпиад, спартакиад и других конкурсов. В других потоках будут дети из многодетных семей, учащиеся школ-интернатов. Я благодарен нашим воспитателям, которые работают с детьми. Все они сотрудники Сухумского лицея-интерната. Впредь постараемся проводить больше таких лагерей. Детям все это очень полезно», – сказал Адгур Какоба.

Участники лагеря поделились впечатлениями о своем пребывании в горах.

«Я была очень впечатлена тем, что место здесь такое красивое, прекрасная атмосфера. Я очень люблю рисовать, и здесь все меня вдохновило», – сказала ученица Очамчырской школы-интерната №1 Алена Степаненко.

О времени, проведенном в лагере, рассказали также победители конкурса по истории Абхазии среди школьных команд Баграт Агумава и Глеб Аджба.

«Нам все очень понравилось. У нас проводили национальные игры. Было два похода, и намечается еще один. Мы дошли до озера Мзы, в общей сложности прошли 14 километров. Это очень красивое место, прямо дух захватывало», – сказали ребята.

Номер: 82Выпуск: 3683Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс