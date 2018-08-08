РАЗГОВОР О СТРАНЕ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел встречу с абхазскими писателями.

На встрече обсуждался широкий круг вопросов политической и культурной сфер жизнедеятельности государства. В частности, поднимались вопросы укрепления связей с зарубежными соотечественниками, развития абхазского языка, распространения периодической литературы на государственном языке, составления и издания единого орфографического словаря, роли интеллигенции в государственном строительстве. Писатели посчитали открытый разговор полезным и пожелали проводить такие встречи чаще.

Номер: 82Выпуск: 3683Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс