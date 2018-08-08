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08.08.2018
Номер: 82
Выпуск: 3683
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
РАЗГОВОР О СТРАНЕ
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел встречу с абхазскими писателями.
На встрече обсуждался широкий круг вопросов политической и культурной сфер жизнедеятельности государства. В частности, поднимались вопросы укрепления связей с зарубежными соотечественниками, развития абхазского языка, распространения периодической литературы на государственном языке, составления и издания единого орфографического словаря, роли интеллигенции в государственном строительстве. Писатели посчитали открытый разговор полезным и пожелали проводить такие встречи чаще.
Номер: 82
Выпуск: 3683
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс