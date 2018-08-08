В ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ

Школы диабета будут открыты при двух больницах Абхазии, сказала в интервью Sputnik координатор проекта, сотрудник общественной организации «Центр развития» Асида Адлейба.

«Школы диабета будут работать при городской больнице Сухума и в Гагрской центральной больнице. Предполагается обучение больных сахарным диабетом тому, как можно жить с этим заболеванием», – добавила она.

«Принято считать, что диабет – это не болезнь, а образ жизни. Диабет – очень серьезное заболевание, но тем не менее, если уметь правильно компенсировать уровень глюкозы в крови, контролировать этот уровень и своевременно делать инъекции, правильно питаться и вести здоровый образ жизни, то, конечно же, человек будет жить так же, как и все остальные», – заметила она.

Номер: 82Выпуск: 3683Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс