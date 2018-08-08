ПИЩЕВУЮ ПРОДУКЦИЮ НАЧНУТ ПРОВЕРЯТЬ НА НАЛИЧИЕ ГМО

С целью недопущения попадания на потребительский рынок Республики Абхазия пищевой продукции, содержащей ГМО, а также в целях защиты прав потребителей и благополучия человека, Премьер-министр Республики Абхазия Геннадий Гагулия подписал Распоряжение «О надзоре за пищевой продукцией, содержащей ГМО». Об этом сообщается на официальном сайте Кабинета Министров РА.

В документе, в частности, говорится: «Министерству здравоохранения РА до 20.08.2018 года определить:

– перечень пищевой продукции, подлежащей исследованию на наличие и количественное содержание генно-модифицированных организмов;

– перечень ГМО, разрешенных для реализации населению и использованию в пищевой промышленности в Республике Абхазия.

Республиканской СЭС Министерства здравоохранения РА, согласно Перечню пищевой продукции, подлежащей исследованию на наличие и количественное содержание ГМО:

– проводить лабораторные исследования пищевой продукции, импортируемой в Республику Абхазия, а также выращиваемой и производимой в Республике Абхазия, за исключением пищевой продукции выращиваемой в личных подсобных хозяйствах;

– организовать проверки пищевой продукции на колхозных рынках и предприятиях оптового продовольственного комплекса на наличие ГМО или их аналогов.

Государственному таможенному комитету РА:

– проверять наличие разрешительной документации на импортируемую пищевую продукцию;

– направлять ежедневно на электронную почту Республиканской СЭС Министерства здравоохранения РА сведения о пищевой продукции, ввозимой в Республику Абхазия, согласно Перечням.

Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на первого вице-премьера Даура Аршба и Министерство здравоохранения РА».

Номер: 82Выпуск: 3683Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс