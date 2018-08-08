ПРИМЕР, ДОСТОЙНЫЙ ПОДРАЖАНИЯ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял жителя села Ачандары Рустама Чхебелия, ранее нашедшего археологические предметы на территории своего участка.

Перед началом встречи заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Батал Кобахия и Рустам Чхебелия подписали Охранное обязательство по использованию объекта историко-культурного наследия.

«За последние 25 лет такого значительного вклада наш Абхазский государственный музей не получал. Мы хотим, чтобы люди знали, как надо относиться к объектам историко-культурного наследия, к тому, что хранит наша древнейшая земля. В соответствии с Законом об историко-культурном наследии, существует обязательная процедура подписания охранных обязательств между госорганом и арендатором или собственником. К сожалению, люди, имеющие отношение к таким местам, не очень охотно хотят подписывать. Я очень рад, что мы сегодня подписали этот документ. Он уведомляет о том, что это – объект культурного наследия, что это – археологический объект, что нужно к нему бережно относиться и обо всех земляных или иных работах предупреждать госорганы охраны. Все можно проводить, просто нужно находиться все время на связи», – пояснил после подписания Батал Кобахия.

Глава государства подчеркнул, что поступок Рустама Чхебелия служит ярким примером преданности Отечеству.

«Это большое событие для нашей страны. Необходимо отметить отношение гражданина к этой ситуации. Не будучи археологом, а просто, занимаясь сельскохозяйственными работами у себя дома, он обнаружил эти предметы. На первое место он поставил интересы своей Родины и исторической науки. Эта находка бесценна, она позволит узнать больше о нашей древней истории. Мы благодарны Вам. Это станет ярким примером для всех», – отметил Президент.

Рустам Чхебелия поблагодарил главу государства и отметил, что не считает свой поступок значительным. «Спасибо большое, я не сделал ничего особенного», – сказал Рустам Чхебелия.

Директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа также выразил благодарность Рустаму Чхебелия за передачу находок государству.

«Он поступил достойно и передал государству очень ценные археологические находки. В предыдущие годы мы проводили раскопки на этой территории. Ему посчастливилось обнаружить замечательные предметы. После того как все необходимые исследования будут завершены, они займут достойное место в Музее. От своего имени и от имени всех сотрудников хочу поблагодарить его за этот поступок», – сказал Аркадий Джопуа.

По окончании встречи Президент вручил Рустаму Чхебелия денежное вознаграждение и памятный подарок.

Номер: 82Выпуск: 3683Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс