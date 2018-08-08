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ПРИМЕР, ДОСТОЙНЫЙ ПОДРАЖАНИЯ 08.08.2018

ПРИМЕР, ДОСТОЙНЫЙ ПОДРАЖАНИЯ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял жителя села Ачандары Рустама Чхебелия, ранее нашедшего археологические предметы на территории своего участка.

Перед началом встречи заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Батал Кобахия и Рустам Чхебелия подписали Охранное обязательство по использованию объекта историко-культурного наследия.

«За последние 25 лет такого значительного вклада наш Абхазский государственный музей не получал. Мы хотим, чтобы люди знали, как надо относиться к объектам историко-культурного наследия, к тому, что хранит наша древнейшая земля. В соответствии с Законом об историко-культурном наследии, существует обязательная процедура подписания охранных обязательств между госорганом и арендатором или собственником. К сожалению, люди, имеющие отношение к таким местам, не очень охотно хотят подписывать. Я очень рад, что мы сегодня подписали этот документ. Он уведомляет о том, что это – объект культурного наследия, что это – археологический объект, что нужно к нему бережно относиться и обо всех земляных или иных работах предупреждать госорганы охраны. Все можно проводить, просто нужно находиться все время на связи», – пояснил после подписания Батал Кобахия.

Глава государства подчеркнул, что поступок Рустама Чхебелия служит ярким примером преданности Отечеству.

«Это большое событие для нашей страны. Необходимо отметить отношение гражданина к этой ситуации. Не будучи археологом, а просто, занимаясь сельскохозяйственными работами у себя дома, он обнаружил эти предметы. На первое место он поставил интересы своей Родины и исторической науки. Эта находка бесценна, она позволит узнать больше о нашей древней истории. Мы благодарны Вам. Это станет ярким примером для всех», – отметил Президент.

Рустам Чхебелия поблагодарил главу государства и отметил, что не считает свой поступок значительным. «Спасибо большое, я не сделал ничего особенного», – сказал Рустам Чхебелия.

Директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа также выразил благодарность Рустаму Чхебелия за передачу находок государству.

«Он поступил достойно и передал государству очень ценные археологические находки. В предыдущие годы мы проводили раскопки на этой территории. Ему посчастливилось обнаружить замечательные предметы. После того как все необходимые исследования будут завершены, они займут достойное место в Музее. От своего имени и от имени всех сотрудников хочу поблагодарить его за этот поступок», – сказал Аркадий Джопуа.

По окончании встречи Президент вручил Рустаму Чхебелия денежное вознаграждение и памятный подарок.


Номер:  82
Выпуск:  3683
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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