ГЕНИАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ И НЕОЖИДАННЫЕ СЮРПРИЗЫ

Евгений Князев в очередной раз покорил абхазскую публику

Овациями, аплодисментами и криками «браво!» приветствовали абхазские зрители своего любимого артиста, бесспорную звезду российского театра и кино, вахтанговца, ректора Театрального института имени Б. Щукина, заслуженного артиста России Евгения Владимировича Князева. На днях он выступил в РУСДРАМе с моноспектаклем «Казанова» по произведению Марины Цветаевой «Феникс».

Знатоки творчества Цветаевой, собираясь в театр, не могли избавиться от вопроса: неужели и при таком изощренном сюжете и полифоническом тексте Евгений Князев заставит сердца зрителей биться учащенно? Произведение ведь наисложнейшее! А между тем на I Международном театральном фестивале «Поговорим о любви» в 2016 году моноспектакль «Казанова» Евгения Князева был удостоен приза в номинации «Лучшая актерская работа».

И вот он вышел на сцену – изысканный свет создавал иллюзию, что он стоит у воды, в которой отражаются огни.

В зале РУСДРАМа, где не было свободных мест, стихли все мирские звуки. Теперь зрители были во власти негодования стареющего Джакомо Казановы, самого известного мирового соблазнителя, имя которого стало нарицательным… Безжалостно расправляясь со старыми письмами, в которых мимолетные возлюбленные сообщали Казанове о рождении детей (да волновало ли его это? Отнюдь!), в дверь стучится рыжеволосая девочка…

Евгений Князев на сцене. Цветаевские строки, завораживающий свет и музыка в исполнении квартета «Каприччио» под руководством Михаила Алхазова.

Евгений Князев после спектакля под шквал аплодисментов признается, что познакомился с музыкантами накануне вечером, а днем на пресс-конференции, которую они дали вместе с генеральным директором РУСДРАМа Ираклием Хинтба, тут же в фойе театра поделился, что исполняет этот спектакль под разную музыку, поскольку в создании любого театрального действа свою роль непременно играет и провидение. А ему виднее…

Квартет «Каприччио» был создан несколько лет назад с легкой руки Алисы Гицба, когда она представляла в Абхазии, в том числе и в фойе РУСДРАМа, свой проект «Кофейная кантата». В этот вечер звучала «Баркарола» Ж. Оффенбаха, звучали произведения Вивальди, Генделя, а также бразильского композитора Эйтора Вила-Лобоса. В составе квартета Ирена Окуджава (скрипка), Анастасия Курочкина (флейта), Михаил Алхазов (альт). За синтезатором, который в этот вечер превращался то в фортепиано, то клавесин, а то и в его величество орган была Нора Окуджава.

Чуть больше часа продолжался моноспектакль, и в этот вечер, как впрочем, и всегда, Евгений Князев покорил и очаровал всех, кто был в зале.

Еще не смолкли аплодисменты, а генеральный директор театра И. Хинтба обратился к зрителям присесть еще на минуточку, и на сцену поднялась министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия.

Поблагодарив Евгения Владимировича и за выступление, и за особое расположение к Абхазии, и за достойную подготовку целого щукинского курса абхазских артистов, она зачитала Указ Президента РА Рауля Хаджимба о присвоении Евгению Князеву звания «Народный артист Республики Абхазия».

Больше всех удивился сам артист, поблагодарил руководство Абхазии, поблагодарил гендиректора театра Ираклия Хинтба за идею провести этот спектакль в таком формате в Абхазии (и за успешную реализацию поблагодарил тоже), поблагодарил квартет «Каприччио», а воспитанникам своего института пожелал в скором времени получить такое же звание.

– Сегодняшнее выступление еще раз доказывает, что нет ничего величественнее и мощнее, чем настоящий русский артист, – подчеркнул в заключительном слове генеральный директор театра Ираклий Хинтба. Он тоже выразил благодарность ансамблю «Каприччио», а также Компании «А-Мобайл» за невероятную поддержку проекта. И, конечно, поблагодарил зрителей, потому что театр существует, развивается, создает новое и интересное – ради людей, которые ждут этого.

Евгений Владимирович Князев с удовольствием пообщался в фойе со своими поклонниками, а на памятной стене в фойе театра – белым по черному – написал всем нам: «Ни секунды не сомневайтесь! Сомнение – смерть. Евгений Князев».

Вот сколько разных перевоплощений произошло августовским вечером в РУСДРАМе. Вышел к зрителям народным артистом России, перевоплотился в старого искусителя, потом в юную девушку. А прощался с нами уже как народный артист Абхазии.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Фото Наалы АВИДЗБА и Юлии СОЛОВЬЕВА

Номер: 84Выпуск: 3685Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА