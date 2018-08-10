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Учёные выявили дешевый способ продления жизни

Исследователи из Франции провели опыт, по заключению которого можно с уверенностью сказать, что соблюдение жесткой диеты продлевает жизнь. Учеными был возглавлен проект по изучению длительности жизни организма, опираясь на количество и качество питания объекта. Результаты, полученные в ходе выполнения эксперимента, подтвердили гипотезу о том, что голодание существенно продлевает жизнь. Данный опыт от начала и до конца проводился на лемурах. Общая калорийность дневного рациона каждой особи была сокращена на 30%. По итогам эксперимента было заключено, что общая продолжительность жизни испытуемых увеличилась вдвое. Наряду с этим, учёные установили, что пониженная калорийность пищи может способствовать снижению крайней вероятности возникновения различных возрастных заболеваний. В ходе проекта было отмечено, что уровень физической активности лемуров был значительно увеличен, в сравнении с ранее полученными данными.

Ученые выяснили, что крепкая дружба замедляет старение мозга

Исследователям из США удалось выяснить, что наличие крепкой дружбы и положительных отношений дает возможность значительно замедлить старение головного мозга человека. Соответствующие выводы они сделали после изучения функционирования памяти у двух категорий пожилых людей: первая имеет много друзей, а вторая предпочитает оставаться в одиночестве. В эксперименте участвовали более тридцати добровольцев, возраст которых варьировался от восьмидесяти до ста лет. Оказалось, что представители первой категории гораздо лучше справлялись с выданными им заданиями, связанными с написанием ответов на определенные вопросы. В результате ученым удалось доказать, что людям, имеющим большее число друзей, удается легче решать задачки на проверку интеллекта.

Номер: 84Выпуск: 3685Рубрика: обществоАвтор: Из Интернета