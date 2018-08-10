АВТОКЛУБ

Испытания электрического кроссовера Mercedes-Benz попали на видео

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz осуществил дорожные тесты серийного электрического кроссовера EQC. Испытания были проведены в горах Германии.

Ролик с тестированием электромобиля был размещен представителями компании. На сегодняшний день ею было выпущено свыше двухсот прототипов этой модели, которые испытываются в различных уголках планеты. Официальный дебют машины должен будет пройти осенью 2018 года. Ее главным конкурентом окажется Tesla Model X.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что кузов автомобиля скрыт камуфляжной пленкой. Новинка создана на базе недавно разработанной платформы EVA. Она изготовлена из алюминия и высокопрочной стали.

Lexus привез в Россию спецверсию внедорожника LX Black Vision

Японский автопроизводитель Lexus сообщил о начале продаж особого варианта внедорожника LX на территории РФ. Данная версия получила приставку Black Vision к своему названию.

Приобрести эту машину можно за 6 854 000 рублей. Она создана на основе самых дорогих модификаций модели и обладает несколькими отличиями от них, а именно: двумя новыми расцветками кузова, противотуманниками и затемненными фонарями. К тому же у спецверсии ручки дверей и решетка радиатора покрашены в черный.

Модель с бензиновыми агрегатами обладает темными рейлингами на крыше, а с дизельными – огромными колесными дисками с уникальным дизайном.

Продажи обновленного Mitsubishi Outlander в России начнутся осенью

Представители японского автопроизводителя Mitsubishi сообщили, что на российском рынке обновленный вариант Outlander появится уже этой осенью.

Дебют кроссовера прошел в марте 2018 года на женевском мотор-шоу. От предшественника он отличается измененными передними фарами, новыми колесными дисками, доработанной радиаторной решеткой и другим спойлером на двери багажника. Интерьер автомобиля тоже был изменен: дизайнеры поменяли передние кресла и панель приборов, а также улучшили звукоизоляцию. Задние пассажиры отныне могут самостоятельно регулировать направление воздуха благодаря дополнительным дефлекторам.

Линейка двигателей осталась такой же – она включает в себя бензиновые моторы объемом 2,4 и 2,0 литра, выдающие 167 и 146 «лошадок» соответственно. Оба силовых агрегата действуют вместе с вариатором CVT.

Номер: 84Выпуск: 3685Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы