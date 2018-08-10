НАСТОЯЩИЙ МАЧО

Среди анонсированных Harley-Davidson мотоциклов 2018 модельного года есть и абсолютно новый брутальный круизер – V-Rod Muscle

Компания Harley-Davidson расширила линейку моделей семейства VRSC, представив новинку – VRSCF V-Rod Muscle. Конечно, соперничать на равных по удельной мощности и динамике с другими представителями категории muscle-bike, такими как Suzuki B-King и Yamaha V-Max, новый Harley не в состоянии. Так ведь он и выполнен в другом, выражаясь компьютерным языком, форм-факторе – это «качок» среди круизеров, а не стрит-файтеров. А для этой категории байков он имеет весьма неплохие характеристики. Двухцилиндровый V-образный Revolution с четырехклапанными головками и впрыском топлива при объеме 1250 кубиков развивает мощность 122 л.с. и крутящий момент 117 Нм, чего 290-килограммовому круизеру хватает за глаза. Установлен мотор в пространственную раму из стальных труб и работает в паре с пятиступенчатой коробкой. Привод широченного (240 мм) заднего катка традиционно для «Харлеев» — ременный. Спереди стоят 43-миллиметровая перевернутая вилка и четырехпоршневой тормоз Brembo.

Антиблокировочная система, более чем уместная на мотоцикле такого класса, а равно и фирменная противоугонка числятся в списке опций.

Номер: 84Выпуск: 3685Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы