ТЕСТ НА АСТИГМАТИЗМ

При астигматизме из-за неправильной формы роговицы преломляются неодинаково, поэтому контуры предметов человек видит смазано, мелкие детали немного или сильно (в зависимости от степени патологии) двоятся с появлением «тени». Бывает сложно понять, какой предмет расположен ближе, а какой дальше. Это состояние может привести к падению зрения и даже развитию косоглазия. Поэтому так важно распознать его вовремя.

Предлагаем проверить свое зрение с помощью простого теста (см. рис.).

ЗВЕЗДА СИМЕНСА

Сядьте прямо, расположите изображение на уровне глаз на расстоянии 35 см. Внимательно посмотрите на рисунок, в котором черные лучи устремляются от периферии к центру. Если видите, что они, не доходя до середины, сливаются между собой и с фоном, а ближе к центру снова четко видны, но как в негативе (белые лучи становятся черными и наоборот) – признаки астигматизма есть. При нормальном зрении подобный эффект возможен, только если вы максимально приблизите изображение к глазам.

При отсутствии acтигматизма на расстоянии 35 см вы будете отчетливо видеть линии одинаково черными, идущими почти до центра. А если отодвинете изображение на пять метров (размер изображения должен быть формата А4), сможете наблюдать, как лучи сливаются на половине своей длины.

При подозрении на астигматизм обязательно посетите окулиста!

Номер: 84Выпуск: 3685Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы