ПЯТЬ АРГУМЕНТОВ В ПОЛЬЗУ ЯБЛОК

Английская поговорка утверждает: «Одно яблоко в день сделает вашего доктора безработным».

А устами народа, как говорится, глаголет истина. Специалисты же ее только подтверждают: регулярное включение в меню этих фруктов убережет от многих проблем со здоровьем. Итак, начинаем яблочную ударную терапию...

УДАР ПО ШЛАКАМ

В летних яблоках максимальное содержание пектина. С каждым месяцем хранения плодов его становится все меньше и меньше. Поэтому очень важно съедать не менее трех яблок ежедневно именно летом.

Пектин – комплекс натуральных волокон, который выводит из организма тяжелые металлы, радионуклиды и шлаки, снижает содержание «плохого» холестерина, стимулирует перистальтику кишечника.

ПО МЕНОПАУЗЕ

Флавоноиды, содержащиеся в яблоках, предотвращают сердечно-сосудистые заболевания у женщин после наступления менопаузы. А также усиливают действие витамина С в этих плодах, повышают прочность стенок сосудов, оказывают противоотечное, спазмолитическое и антиоксидантное действие, чем спасают организм от ишемической болезни сердца и – продлевают молодость.

ПО ЛИШНИМ КИЛОГРАММАМ

Доступность, низкая калорийность, гармоничный состав микроэлементов и прекрасные вкусовые качества делают яблоки самым подходящим продуктом для диеты и разгрузочных дней (1-1,5 кг надень).

ПО ВЫСОКОМУ САХАРУ В КРОВИ

В яблоках содержится большое количество клетчатки, которая способствует регулированию уровня глюкозы в крови и тем самым снижению риска развития диабета второго типа.

Клетчатка – вещество растительного происхождения, которое не переваривается, а продвигается по организму и выводится, унося с собой токсины и лишние жиры.

ПО БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА

В яблочной кожуре содержится мощный антиоксидант кверцетин, помогающий приостановить развитие данной болезни. Другой же микроэлемент – ацетилхолин – улучшает запоминание и стимулирует мозговую деятельность. Вместе они повышают шансы избежать болезни Альцгеймера (заболевание головного мозга дегенеративного характера).

Номер: 84Выпуск: 3685Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы