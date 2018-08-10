ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

В женском организме содержится в 6 раз больше золота, чем в мужском.

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Всего 18 стран мира богаче Билла Гейтса, зарабатывающего в минуту 6 659 долларов.

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В день мужчина использует примерно 7 тысяч слов, а женщина – 20 тысяч.

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Два самых высоких показателя IQ, когда-либо зафиксированных, принадлежат женщинам.

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Из-за мужского храпа женщины за всю жизнь недосыпают около 4-х лет.

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У человека почти в 2 раза меньше извилин в коре головного мозга, чем у дельфина.

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Для Гитлера главным врагом был не Сталин, а Юрий Левитан.

Номер: 84Выпуск: 3685Рубрика: обществоАвтор: Из Интернета