ПОЛЬЗА С АРОМАТОМ КОФЕ

Кофе – особый продукт. Судите сами: жиров, белков и углеводов в нем почти нет, зато биологически активных веществ очень много. Однако при всех плюсах напиток способен негативно влиять на нервную систему (перевозбуждает), он повышает давление, усиливает нагрузку на сердце. Что же делать, если нельзя, но очень хочется? Всего лишь соблюдать нехитрые правила.

1. Никогда не пейте кофе натощак. Агрессивное воздействие на слизистую желудка может привести сначала к изжоге, а затем и вызвать гастрит. Оптимальное время – через час после еды.

2. К положенным в среднем двум литрам воды в день добавьте еще по стакану на каждую выпитую чашку кофе. Это предотвратит обезвоживание, так как кофе – сильное мочегонное.

3. Любителям кофе с молоком не стоит менять добавку на сливки или искусственные сиропы. Иначе концентрация антиоксидантов в напитке существенно снизится, а уровень глюкозы и холестерина в крови, наоборот, повысится.

4. Не можете уменьшить количество чашек в день – смените чашку. Истинные кофеманы пьют из крохотных.

5. Стоит ли пить кофе без кофеина – решать вам. Но остается под сомнением способ искусственного удаления кофеина: будет ли напиток полезным, а главное – бодрящим?

6. Пряности нейтрализуют негативное воздействие кофе на организм. Так, добавленная в чашку щепотка порошка из семян кардамона окажет мягкое успокаивающее действие на желудок, корица снизит уровень глюкозы в крови, гвоздика сдержит скачок давления, а корень имбиря снимет спазмы и боль в ЖКТ.

7. Чаще всего кофе пьют с десертами. Но лучшее сочетание – с горьким шоколадом, изюмом, черносливом.

Кстати, знаменитый Бетховен, тот еще кофеман, имел свой собственный рецепт приготовления кофе: на каждую порцию напитка он отсчитывал ровно 60 зерен. Но такое далеко не каждому организму под силу.

Номер: 84Выпуск: 3685Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы