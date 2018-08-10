Большие гонки

Гонкам на грузовиках чуть больше тридцати лет. В самом начале их истории это были соревнования частных команд, которых поддерживали спонсоры и рекламодатели. Позднее внимание на Truck-Racing обратили производители. Естественно, у «заводских» команд были совсем другие бюджеты и техника. На каждый этап собиралось до полумиллиона зрителей, к которым надо добавить огромную телевизионную аудиторию.

Кабины гоночных аппаратов взяты у серийных тягачей, но фактически это совсем другие машины. В основе конструкции лежит пространственный трубчатый каркас. Двигатель для лучшего распределения веса сдвинут в пределы базы. Тормоза дисковые с водяным (!) охлаждением, каждая машина несет в специальных баках от 270 до 400 л воды (при расходе 6-8 л/км этого хватает на дистанцию в 45-50 км). Подвеска зависимая, на однолистовых рессорах с регулируемыми газовыми амортизаторами.

Водитель сидит непривычно низко в карбоновом ковше. В отличие от легковых гонок, где велики боковые перегрузки и кресла изготавливаются под фигуру определенного пилота, здесь оно просто подбирается из нескольких стандартных вариантов.

Гидроусилитель очень мощный, и ни о какой информативности речи не идет, рулить приходится на ощупь. Сцепление довольно длинноходное, но мягкое. Зато четкость переключений КП – на высоте. Никакой звуко-, вибро- и прочей изоляции нет, как, разумеется, нет и кондиционера. Четырехточечные ремни, мощный каркас безопасности – вот и все.

Номер: 84Выпуск: 3685Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы