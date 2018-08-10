БУДЬ НАСТОЙЧИВЫМ – И ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ

Молодежь. Лето-2018

В пансионате «Эвкалиптовая роща», расположенном в селе Кындыге Очамчырского района, прошла встреча участников летнего образовательного лагеря с Президентом Абхазии Раулем Хаджимба. Обращаясь к молодежи, глава государства, в частности, сказал: «Для нас важно, чтобы страна с помощью ваших усилий стала другой. Нынешняя молодежь очень достойная. И какие бы не были трудности необходимо продолжить строить свое государство». На встрече участники лагеря задавали Президенту вопросы, касающиеся политической, социальной, спортивной и культурной жизни Абхазии. Реставрация Дома культуры в Новом Афоне, нехватка рабочих мест для выпускников Абхазского государственного университета, почему наша республика не в состоянии выплачивать пенсионерам достойную абхазскую пенсию – эти и другие вопросы волновали молодых людей. Ребята из Гагры затронули проблему качественной медицины в своем районе, галцы – развития спорта. Сухумчан интересовал вопрос, связанный с религией. В частности, почему в государственных ведомствах и министерствах республики можно увидеть на стенах только православные иконы. Не является ли это пропагандой христианской религии, ведь Абхазия является многоконфессиональной страной? Отвечая на этот вопрос, Президент отметил: «Я сам христианин, и бывал в разных странах мира, где народ исповедует не только христианство, но и ислам, и буддизм и другие религии. Я видел там великолепные мечети, буддийские храмы и монастыри. Считаю, что каждый человек имеет право на свою религию. Абхазия, прежде всего, – это православная страна, и основная часть населения – православные христиане, и в том, что в госучреждениях можно увидеть только христианскую атрибутику, нет ничего плохого». В завершение встречи глава государства пожелал молодым людям успехов и настойчивости в своих стремлениях. «Нужно не отступать от своих позиций, – сказал он. – Если ты понимаешь к чему стремишься и будешь настойчивым, все получится».

На встрече также присутствовали руководитель Администрации Президента Беслан Барциц, председатель Госкомитета РА по молодежной политике Теймураз Квеквескири. Кстати, этот комитет и организовал летний лагерь.

Чуть позже я пообщалась с начальником молодежного отдела Государственного комитета РА по молодежной политике Давидом Цушба, который рассказал мне, что лагерь собрал ребят из всех районов Абхазии в возрасте от 18 до 25 лет. Здесь они имели возможность многому научиться и хорошо отдохнуть. Участники летнего лагеря делились со мной своими положительными эмоциями. В частности, Ален Логуа рассказал мне, о том, как здесь ему все очень понравилось. В лагере каждый день читали познавательные лекции, проводили интеллектуальные и военно-патриотические игры и, конечно, приобрели новых друзей, с которыми интересно общаться.

Елиф АДЛЕЙБА, студентка 3-го курса отделения «Журналистики» филологического факультета АГУ

Номер: 84Выпуск: 3685Рубрика: политикаАвтор: Елиф АДЛЕЙБА, студентка 3-го курса отделения «Журналистики» филологического факультета АГУ