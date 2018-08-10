12 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ РА

Строительство – одна из основных и востребованных отраслей народного хозяйства. Каждая новая стройка – это очередной шаг в развитии нашей республики. Всегда считалось, чем больше возводится строений, тем лучше развивается социальная и экономическая жизнь населения и общества в целом.

Профессия строителя входит в пятерку самых престижных и востребованных видов деятельности человека. Слово СТРОИТЕЛЬ объединяет множество специальностей. Архитекторы, которые творчески создают проект, ответственны за внешний вид среды обитания людей и их комфортного проживания в ней.

Немаловажной считается роль инженеров-конструкторов, отвечающих за надежные строения на многие годы. Особую гордость вызывают строители-труженики, которые своими руками воплощают в жизнь разработанные прекрасные проекты и планы строений, украшающие наши населенные пункты и окружающий нас мир.

Сотрудники Государственного управления РА по строительству и архитектуре поздравляют всех коллег с праздником и желают больших творческих успехов, здоровья и благополучия.

Эсфирь Яковлевна МАЙТОП, начальник Госуправления РА по строительству и архитектуре

Номер: 84Выпуск: 3685Рубрика: обществоАвтор: Эсфирь Яковлевна МАЙТОП, начальник Госуправления РА по строительству и архитектуре