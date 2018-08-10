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10.08.2018
Номер: 84
Выпуск: 3685
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
КОРОТКО
В Министерстве иностранных дел РФ прошла встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Абхазия в Российской Федерации Игоря Ахба с первым Послом России в Абхазии Семеном Григорьевым. Игорь Ахба поздравил Семена Григорьева с назначением на пост директора Департамента по связям с субъектами Федерации, Парламентом и общественными организациями МИД РФ.
В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения Абхазии и России, в частности, развитие связей с российскими регионами.
Номер: 84
Выпуск: 3685
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс