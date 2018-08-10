КОРОТКО

В Министерстве иностранных дел РФ прошла встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Абхазия в Российской Федерации Игоря Ахба с первым Послом России в Абхазии Семеном Григорьевым. Игорь Ахба поздравил Семена Григорьева с назначением на пост директора Департамента по связям с субъектами Федерации, Парламентом и общественными организациями МИД РФ.

В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения Абхазии и России, в частности, развитие связей с российскими регионами.

Номер: 84Выпуск: 3685Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс