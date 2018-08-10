РОССИЯ – ДРУГ И ПАРТНЕР. ЭТОТ ВЫБОР СООТВЕТСТВУЕТ ЖИЗНЕННЫМ ИНТЕРЕСАМ НАРОДА АБХАЗИИ

10 лет признанию Россией Абхазии

Что означает для Абхазии признание Российской Федерацией ее государственной независимости? Об этом с читателями газеты «Республика Абхазия» поговорил Тарас Миронович Шамба, доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации, президент Коллегии адвокатов г. Москвы «ТАМИР».

Но прежде чем предоставить слово этому весьма неординарному, очень авторитетному и уважаемому у себя на Родине в Абхазии, в России, во многих других зарубежных странах человеку, несколько более подробно о нем самом.

Ученый, юрист, историк, педагог, известный общественный и политический деятель и большой патриот своей Абхазии Тарас Миронович Шамба всегда неразрывно связан с жизнью Родины. Любовь к Абхазии, к своему народу является основной движущей силой всех его начинаний и действий.

Тарас Шамба родился 29 июля 1938 года в Сухуме. В эти дни он – юбиляр. И от коллектива газеты «Республика Абхазия» и ее читателей мы искренне поздравляем Тараса Мироновича с этим достойным юбилеем и желаем крепкого абхазского здоровья и долголетия, полного благополучия в семье, многих свершений во благо родной Абхазии, укрепления ее авторитета и значимости на мировой арене в качестве независимого, свободного государства.

Большое влияние на формирование личности Тараса оказали родители. Отец – Мирон Михайлович Шамба был одним из первых профессиональных абхазских юристов. Он работал председателем Верховного суда Абхазии, прокурором республики, председателем Коллегии адвокатов. Мать – Лидия Давидовна Эшба, получив образование, стала педагогом.

В 1958 году Тарас окончил Сухумскую среднюю школу №10 имени Нестора Лакоба. И в том же году поступил на юридический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, окончил его в 1963 году. Работал в г. Сухуме следователем-стажером городской прокуратуры, инструктором Абхазского обкома Компартии. В 1968 году поступил в Высшую партийную школу при ЦК КПСС, в 1972 г. – в аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС.

Защитил диссертации – кандидатскую (1975 г.) и докторскую (1985 г.). Стал в 1987 г. профессором. В академиях (АОН, ГАУ, РАГС) работал на различных должностях – старшего научного сотрудника, доцента, секретаря парткома, профессора. В его лекциях всегда присутствуют аргументированность, эмоциональность. Он является почетным профессором Абхазского госуниверситета.

В 1989 г. Тарас Шамба был избран народным депутатом СССР. В те годы он активно сотрудничал с Владиславом Ардзинба.

У Тараса Мироновича более 300 научных публикаций по проблемам государственности, демократии, законности, правопорядка, национально-государственного устройства. Его труды широко известны научной общественности, а патриотическая деятельность по сплочению прогрессивных демократических сил Абхазии и Кавказа получила международное признание.

В 1992 году, когда в Абхазии шла война, на конгрессе в селе Лыхны он был единодушно избран президентом Международной ассоциации абхазо-абазинского (абаза) народа. Во время войны в Абхазии и после нее президент МАААН Тарас Шамба провел много результативных встреч с нашими соотечественниками из ближнего и дальнего зарубежья в Сухуме, Черкесске, Майкопе, Нальчике, а также в Турции, Сирии, Германии, Иордании, Египте, Голландии, Испании, других странах. Цель общения – сближение единого народа абаза, рассеянного по всему миру. Благодаря этому Абхазия приобрела многих надежных друзей. Тарас Миронович всегда подчеркивал и подчеркивает, что Абхазия уже никогда не свернет с избранного ею пути и свято будет беречь кровью завоеванную свободу и независимость.

Т. Шамба является действительным членом (академиком) восьми Международных академий, в том числе Международной академии информатизации при ООН, Международной Французской Платоновской академии наук и искусства, Адыгейской Международной академии наук, Международной академии духовного единства народов мира и других.

У Тараса Мироновича Шамба замечательная семья. Его супруга – Нелли Рамазанова – журналист, кандидат наук, работала в газете «Советская Абхазия», преподавала в МГУ, была редактором английского издания журнала «Советская женщина» – по работе побывала в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Индии и во многих других англоговорящих странах. Но, главное, она – это всегда и все понимающий и поддерживающий друг. Радуют дочери, внуки. Старшая дочь Гаяна окончила исторический факультет АГУ, аспирантуру в Москве, защитила кандидатскую диссертацию, тема которой – охрана памятников культуры Абхазии. Младшая Назира окончила факультет журналистики МГУ и высшие юридические курсы. Стала писателем – автор многих книг: рассказы, детективные романы, затем – научно-просветительские в области юриспруденции.

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Признание Российской Федерацией независимости Абхазии. Я, образно говоря, сравнил бы этот историко-юридический факт с совершеннолетием человека, с законным обретением им всех возможных прав, свобод и обязанностей, со способностью быть равноправным с другими людьми и возможностью конструктивно взаимодействовать с ними с позиций личной неприкосновенности, уважительности и выгоды.

Конечно, с полноценной национальной государственностью, тем более обретенной в длительной, упорной и, нередко, кровопролитной борьбе народа за свое право быть «равным среди равных» в мировом сообществе, все намного сложнее. Здесь действуют факторы, которые, как правило, не присутствуют в межчеловеческом общении, скажем, возможность формального непризнания того, что уже давно стало реальностью. Но может ли это изменить что-либо по сути? Нет, не может.

Республика Абхазия сегодня является независимым государством, самостоятельно определяющим свою внутреннюю и внешнюю политику. Мы сами выбираем своих партнеров и союзников на международной арене, самостоятельно определяем свою геополитическую ориентацию, и она откровенно пророссийская, и этого никто не скрывает, поскольку именно такой выбор как нельзя лучше соответствует жизненным интересам народа Абхазии.

Кто-то сегодня еще считает, что Абхазия оккупирована. Естественно, с этим невозможно согласиться. Если смотреть глобально, США сегодня в 38 странах мира держат 135 военных баз, но никто не говорит, что эти страны оккупированы. Почему же охрану российскими военнослужащими границы Абхазии на случай конфликтов, а военнослужащие это исполняют в соответствии с подписанным обеими сторонами Соглашением, нужно расценивать как оккупацию? Да и мне нередко на международных форумах представители различных организаций полушутя намекают, что если Абхазия сменит свою «ориентацию», то все мы заживем «в шоколаде».

И в самой Абхазии антироссийские настроения искусно подогреваются. Точно так же, как и российскую оппозицию в России, их подкармливают через зарубежные фонды, гранты. А до денег всегда найдутся охочие люди. У иностранных западных организаций, в первую очередь это неправительственные организации, работающие в Абхазии, весьма забавная политика – не признавать нашу независимость, но экономически, культурно налаживать связь с республикой. Обидно, конечно, что играют на бедности, на проблемах страны.

После признания Россией независимости Абхазии экономическая ситуация в республике стала намного лучше. Ведь почти 16 лет Абхазия была в тотальной блокаде, не развивалась, выживала. После 2008 года стало легче, начали строиться торговые отношения, многие страны сейчас заинтересованы в инвестициях в абхазскую экономику. Запад быть может и имеет интерес, но пока осторожен. Капиталы пошли из России, Турции, Израиля, Швейцарии. Так что мы постепенно развиваемся, хотя, конечно, в стране остается и много проблем.

Что касается отношения грузинского общества к признанию независимости Абхазии Россией, рядом других стран. Грузины сами могут сколько угодно спорить между собой, бороться у себя внутри за власть, но как только вопрос встает о суверенитете Абхазии, они тут же объединяются. Исконная их позиция всегда одна – «Абхазия должна быть нашей». Вообще, это народ, который полностью мифологизировал себя, у них ведь совсем другая история, нежели та, которую они пытаются показать.

Мы искренне благодарны России и ряду других государств, которые решились признать нашу независимость вопреки жесткому давлению Запада, скоординированному бойкоту нашей тяги к самостоятельности со стороны так называемых цивилизованных стран, ранее с необыкновенной легкостью признавших суверенитет бывших республик СССР и составных частей бывшей Югославии. Сегодня приходится с горечью отметить лицемерную позицию многих бывших союзных республик, с которыми мы вместе начинали борьбу за национальную независимость в конце 80-х годов ХХ века, и которые затем, добившись своей заветной цели, повернулись к нам спиной. Более того, они встали на сторону наших заклятых врагов, фактически предав общие идеалы свободы, демократии и солидарности. Очень жаль!

Признание нашей государственной независимости – это важнейший фактор национального самосохранения и развития абхазского народа. Нам, естественно, не безразлично, кто и как нас воспринимает на международной арене. Но я бы не стал абсолютизировать это обстоятельство – в конечном итоге, все зависит от нас самих, от нашей целеустремленности и сплоченности, от нашего желания сделать Республику богатой и процветающей, от того, как чувствует себя и живет здесь каждый гражданин нашей страны.

Именно в этом суть и смысл всей нашей многолетней борьбы за независимость. В этом – память о наших героях, о тех, кто положил свою жизнь на алтарь Отечества ради того, чтобы на карте мира была такая страна – Республика Абхазия.

Из Москвы. Специально для газеты «Республика Абхазия»

Номер: 84Выпуск: 3685Рубрика: политикаАвтор: Из Москвы. Специально для газеты «Республика Абхазия»