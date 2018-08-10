СЛОВА ЖУРНАЛИСТСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ

Дорогие братья-коллеги – журналисты, весь коллектив государственной газеты «CORREO DEL ORINOCO»! Боливарианская Республика Венесуэла в эти дни переживает не самый простой период своей истории – покушение на жизнь главы государства всегда вызывает в обществе взрыв эмоций, вызывает напряжение, осложняющее повседневную жизнь простых граждан, требует от руководства страны исключительной оперативности и собранности при принятии важных государственных решений. Мы хорошо понимаем, какая ответственность в эти дни ложится на сотрудников средств массовой информации, в частности, на вас, коллектив государственной газеты.

Коллектив государственной газеты «Республика Абхазия» шлет вам, своим коллегам, слова братской журналистской солидарности и поддержки, желает творческой активности, профессиональной мудрости и принципиальности, понимания со стороны ваших читателей.

На страницах своей газеты мы рассказываем нашим читателям о жизни Венесуэлы. Сообщили о том, что при попытке покушения на жизнь президента страны Николаса Мадуро ни он, ни другие представители руководства не пострадали, что первые расследования этого преступления уже дали результаты.

Народ нашей страны – Республики Абхазия – с большим уважением относится к народу Венесуэлы, всегда помнит и глубоко чтит то, что Боливарианская Республика Венесуэла и ее президент Уго Чавес одними из первых признали независимость Абхазии, ее право на свободу и суверенность. Наши страны находятся на разных континентах, но нас связывают узы крепкой дружбы и взаимопонимания.

Коллектив государственной газеты «Республика Абхазия»

Номер: 84Выпуск: 3685Рубрика: политикаАвтор: Коллектив государственной газеты «Республика Абхазия»