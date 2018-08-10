АБХАЗИЯ – НИГЕРИЯ 4:0

На Сухумском стадионе «Динамо» состоялся товарищеский футбольный матч между молодежной сборной Абхазии и студенческой сборной Нигерии. На матче присутствовали Президент Абхазии Рауль Хаджимба, Вице-президент Виталий Габния, Премьер-министр Геннадий Гагулия, представители Правительства РА.

Капитан объединенной студенческой команды Нигерии Саид Шина сказал: «Мы очень рады находиться в Абхазии и встретиться в матче с абхазской командой. Да здравствует Абхазия и да здравствует Нигерия!»

Номер: 84Выпуск: 3685Рубрика: спортАвтор: Апсныпресс