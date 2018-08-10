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10.08.2018
Номер: 84
Выпуск: 3685
Рубрика: спорт
Автор: Апсныпресс
АБХАЗИЯ – НИГЕРИЯ 4:0
На Сухумском стадионе «Динамо» состоялся товарищеский футбольный матч между молодежной сборной Абхазии и студенческой сборной Нигерии. На матче присутствовали Президент Абхазии Рауль Хаджимба, Вице-президент Виталий Габния, Премьер-министр Геннадий Гагулия, представители Правительства РА.
Капитан объединенной студенческой команды Нигерии Саид Шина сказал: «Мы очень рады находиться в Абхазии и встретиться в матче с абхазской командой. Да здравствует Абхазия и да здравствует Нигерия!»
Номер: 84
Выпуск: 3685
Рубрика: спорт
Автор: Апсныпресс