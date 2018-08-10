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10.08.2018
Номер: 84
Выпуск: 3685
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
НАЛАЖИВАЯ КОНТАКТЫ
Руководитель Администрации Президента Республики Абхазия Беслан Барциц встретился с министром иностранных дел Сирийской Арабской Республики Валидом аль-Муаллемом.
Стороны обсудили ряд вопросов по подготовке официального визита Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба в Сирийскую Арабскую Республику. В ходе встречи также состоялось обсуждение подготовки предстоящего подписания двусторонних соглашений.
Беслан Барциц находится с рабочим визитом в Сирийской Арабской Республике. В состав делегации также входят министр иностранных дел Даур Кове, заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба.
Номер: 84
Выпуск: 3685
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс