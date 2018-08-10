УКАЗ

«За заслуги в развитии культуры и театрального искусства, вклад в укрепление театральных связей между Республикой Абхазия и Российской Федерацией присвоить почетное звание «Народный артист Республики Абхазия» Князеву Евгению Владимировичу, актеру Государственного академического театра им. Е. Вахтангова, ректору Театрального института им. Б. Щукина».

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал соответствующий Указ

Номер: 84Выпуск: 3685Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА