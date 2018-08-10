РАЗГОВОР НА МЕСТЕ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел выездное совещание по вопросам текущего положения дел в Гагрском районе. Совещание прошло в здании районной Администрации.

Глава государства подчеркнул, что бюджетные показатели района находятся на неудовлетворительном уровне. Президент обозначил в качестве основных проблемных сфер в районе – собираемость налогов, энергетику, санитарное состояние и незаконное строительство.

Начальник районной инспекции по налогам и сборам Георгий Агрба сообщил, что за первое полугодие 2018 года выполнение показателей в курортной сфере находится на уровне 81%. Он выразил уверенность, что в течение августа и сентября ситуация значительно улучшится. Георгий Агрба отметил наличие значительных недоимок прошлых лет по земельному налогу и НДС.

Министр по налогам и сборам Даур Курмазия перечислил основные шаги, предпринимаемые ведомством, для улучшения состояния учета и отчетности предприятий, а также увеличения налогооблагаемой базы за счет более полного охвата налогоплательщиков.

Глава государства подчеркнул необходимость упорядочить работу по собираемости платежей, причитающихся государству в соответствии с законодательством.

Глава Администрации Гагрского района Геннадий Сичинава проинформировал Президента о действиях, предпринимаемых совместно с районным РЭС и филиалом «Энергосбыт» РУП «Черноморэнерго», в целях повышения собираемости платежей за использование электроэнергии. На встрече также обсуждались дополнительные шаги для улучшения ситуации в данной сфере.

В ходе совещания Президент поручил главе районной Администрации, органам прокуратуры и МВД взять под жесткий контроль соблюдение правил застройки, особенно факты незаконного строительства на территории района.

Глава государства также поставил вопрос о том, какие меры принимаются для улучшения санитарного состояния в городе и районе. Геннадий Сичинава доложил Президенту, что в ближайшее время частота вывоза бытовых отходов будет увеличена.

Номер: 84Выпуск: 3685Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс