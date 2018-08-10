ОБРАЩЕНИЕ

Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба к Президенту Республики Южная Осетия Анатолию Бибилову в связи с десятой годовщиной начала августовской войны

«Трагические события 8 августа 2008 года, когда Грузия предприняла очередную попытку варварского уничтожения осетинского народа, навсегда останутся в памяти народа Абхазии. Этот день был отмечен началом кровопролитной пятидневной войны, в результате которой погибло множество мирных жителей.

Народ Абхазии хорошо помнит, какие тяжелые раны наносит война. В этот скорбный день мы вместе с вами вспоминаем сыновей и дочерей Южной Осетии, всех тех, кто пал от рук грузинского агрессора. Мужественный и свободолюбивый осетинский народ, пройдя через испытания войной, одержал долгожданную победу в борьбе за свободу и независимость своей Родины, выбрав путь к построению свободного демократического государства, к светлому и достойному будущему.

Благодаря решительным действиям руководства Российской Федерации, которая стала гарантом недопущения истребления целых народов и принудила агрессора к миру, Абхазия и Южная Осетия сегодня живут в мире.

Желаю Вам, уважаемый Анатолий Ильич, и всему народу Южной Осетии мирного неба над головой, благополучия и процветания».

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В десятую годовщину начала августовской войны в Республике Южная Осетия состоялся телефонный разговор Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и Президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова.

Номер: 84Выпуск: 3685Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА