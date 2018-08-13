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13.08.2018
Номер: 85
Выпуск: 3686
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
БУДЕТ ПРОВЕДЁН МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
Премьер-министр Республики Абхазия Геннадий Гагулия подписал Распоряжение о проведении метрологического контроля контрольно-измерительной аппаратуры и контрольно-измерительных систем, установленных на объектах – ИнгурГЭС и Каскад, перепадных ГЭС. В случае необходимости будут привлечены специалисты из Российской Федерации для проведения метрологического контроля.
Номер: 85
Выпуск: 3686
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс