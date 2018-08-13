БУДЕТ ПРОВЕДЁН МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Премьер-министр Республики Абхазия Геннадий Гагулия подписал Распоряжение о проведении метрологического контроля контрольно-измерительной аппаратуры и контрольно-измерительных систем, установленных на объектах – ИнгурГЭС и Каскад, перепадных ГЭС. В случае необходимости будут привлечены специалисты из Российской Федерации для проведения метрологического контроля.

Номер: 85Выпуск: 3686Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс