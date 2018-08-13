КОГДА В СОАВТОРСТВЕ ЛУЧ СОЛНЦА ЗОЛОТОЙ...

И хотя небо в день открытия персональной выставки работ сухумской художницы Дианы Хинтба с утра хмурилось, лишая августовский полдень привычных красок, в Центральном выставочном зале Союза художников, где все было готово к приему первых посетителей, солнца было достаточно: краски на живописных полотнах сияли, словно напоенные им, хранили его тепло полупрозрачные акварели и графика. Да и сама художница, вышедшая навстречу гостям в белом (оказалось, специально заказанном по случаю открытия выставки дизайнерском платье) добавила яркости своей жизнерадостной улыбкой.

Открыл выставку (для Дианы – это уже третья персональная выставка!) председатель Союза художников Абхазии Виталий Джения. Поздравив художницу, он предоставил слово министру культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвире Арсалия, советнику Президента РА по вопросам науки, образования и культуры Владимиру Зантариа и искусствоведу и галеристу, кандидату педагогических наук, доценту кафедры изобразительного искусства АГУ Елене Лабахуа.

Елена рядом с Дианой на протяжении всего ее творческого пути. В детстве Диана занималась в студии прекрасного сухумского художника Евгения Котлярова, позже работала в студии Батала Джопуа, училась в Лондоне, в Университете искусств – Central Saint Martins (oil painting).

Елена Лабахуа подчеркнула не только профессиональный рост Дианы Хинтба и то, что на выставке представлены десятки работ, выполненных в различных техниках и жанрах, но и особый почерк художницы – использование на полотне белых разделяющих линий: «Эти линии добавляют воздушности, некую условность, игру света и цвета, заставляя играть краски...» Елена Лабахуа сравнила акварельные и живописные работы художницы с мозаикой или витражами, и сравнение это абсолютно в точку.

Сама художница и ее семья – мама Лиана Миканба и брат – генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба – поблагодарили всех причастных к организации выставки, в том числе Елену Лабахуа и Батала Джапуа, которые своим участием и неравнодушием смогли превратить в праздник даже трудоемкий процесс подготовки экспозиции.

При этом Диана очень ответственный человек, с высокой работоспособностью. Ее работы всегда были заметны во время ежегодных коллективных выставок абхазских художников. И еще немаловажная деталь – все 60 представленных на нынешней выставке работ – новейшие. Диана написала их меньше чем за год.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 85Выпуск: 3686Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА