НА ВЫСТАВКУ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2018»

В Москве с 10 по 13 октября пройдет 20-я российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2018». Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия подписал Распоряжение о создании рабочей группы по организации поездки абхазской делегации на представительное российское агропромышленное мероприятие, в котором наши предприниматели примут участие в седьмой раз.

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» ежегодно проводится Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. За время своего существования «Золотая осень» по праву стала главным событием российского агропромышленного комплекса. Она объединяет в себе масштабную экспозицию достижений отечественных сельхозпроизводителей и актуальную деловую программу, в рамках которой обсуждаются перспективы развития отрасли. 68 регионов России и представители 15 зарубежных стран, а также около 800 представителей российских и зарубежных СМИ являются участниками выставки.

Номер: 85Выпуск: 3686Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс