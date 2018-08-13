ДАТЫ. АВГУСТ

День танкиста

Профессиональный праздник – День танкиста – является одним из наиболее почитаемых праздничных дней в войсках. Эта военная профессия относится к одной из самых важных и опасных.

Бронетанковые войска Абхазии прошли славный боевой путь во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Танковые соединения стали важным средством наиболее эффективного решения важнейших оперативных боевых задач. 15 августа 1992 года точным выстрелом из гранатомета командир взвода отдельного полка внутренних войск Абхазии лейтенант Беслан Джелия подбил грузинский танк у Красного моста в Сухуме. Эта бронемашина и стала первым трофеем нашей молодой Абхазской армии.

Наши ополченцы, как на Восточном, так и Западном фронтах, оснащались боевыми машинами противника, захваченными в бою. Во многих основных сражениях с врагом не было ни одной значительной операции, в которой бы не участвовали танкисты, проявившие массовый героизм в борьбе за свободу Родины.

День Военно-воздушных сил Республики Абхазия

27 августа – знаменательная дата в истории Военно-воздушных сил Республики Абхазия. В этот день, в год начала Отечественной войны в Абхазии (1992), прорвав блокаду, наши летчики вместе с братьями из Конфедерации народов Кавказа (КНК) доставили в Абхазию первый груз военного назначения. В эти дни авиация стала единственным видом транспорта, который обеспечивал доставку грузов на Восточный фронт, вывоз раненых, женщин, детей и стариков из блокадного Ткуарчала. Всего совершено более 400 боевых вылетов.

Родина высоко отметила заслуги военных летчиков. 8 из них стали Героями Абхазии, 11 награждены орденом Леона, 20 – медалью «За отвагу». 33 авиатора после войны отмечены медалью МО РА «За безупречную службу» III степени.

День памяти правозащитника и политического деятеля Зураба Константинович Ачба

15 августа – день гибели видного общественного и политического деятеля, депутата Парламента Республики Абхазия первого созыва (1991 – 1996 гг.), юриста, правозащитника Зураба Ачба. Для многих, знавших З.К. Ачба, это печальная дата; в каждый критический момент для нашей государственности мы с сожалением говорим, что нам не хватает его железной логики и аналитического мышления. Злодейское убийство Зураба Ачба стало потрясением для народа Абхазии, очередным испытанием для молодой абхазской государственности. На протяжении многих лет 15 августа сотни людей на месте убийства Зураба Ачба зажигают свечи в память о нем.

В 1940 г. родился Герой Абхазии Владимир Эминович Начач

Владимир Эминович Начач с первых дней Отечественной войны в Абхазии 1992-1993 гг. встал на защиту Родины. Под его руководством была сформирована Гудаутская рота народного ополчения, которая в последствии была преобразована во 2-й батальон. Командуя батальоном, В.Э. Начач внес значительный вклад в Победу над грузинскими агрессорами, был удостоен звания Героя Абхазии.

С апреля 1993 по март 2002 г. он – военный прокурор Республики Абхазия, заместитель Генерального прокурора. С 2002 г. – депутат Парламента Абхазии, возглавлял Комитет по законодательству.

Начач Владимир Эминович – один из основателей и лидеров общественно-политического движения ветеранов войны «Амцахара» («Родовые огни»), за большие заслуги перед Отечеством был награжден орденом «Ахьдз-Апша» II степени.

В 1958 г. родился Герой Абхазии Мухаммад Сетбиевич Килба

Килба Мухаммад Сетбиевич – военный и государственный деятель, заместитель министра обороны РА, Герой Абхазии, секретарь Совета безопасности Республики Абхазия.

Окончил Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное училище. Участник боевых действий в Афганистане, награжден двумя орденами Красной Звезды и пятью медалями СССР и Афганистана.

Во время Отечественной войны в Абхазии 1992- 1993гг. вместе с чеченской группой прибыл в Гудауту. Был назначен командиром резервного полка, затем командиром Бзыбского оборонительного рубежа. После освобождения Северо-Западной Абхазии М. Килба назначается первым заместителем командующего Гумистинским фронтом.

Килба Мухаммад Сетбиевич – участник Январского, Мартовского, Июльского и Сентябрьского наступательных операций.

Он являлся председателем совета общественной организации абазинского народа «Адгылара», членом исполкома МЧА, избирался депутатом Народного Собрания – Парламента Карачаево-Черкесской республики I созыва, в 1999 г. – II созыва, был cоветником Президента Карачаево-Черкесской республики с 2003 по 2004 гг.

Номер: 85Выпуск: 3686Рубрика: обществоАвтор: Из книги профессора АГУ Т.Ачугба «Абхазия в датах» и «Календаря памятных дат»